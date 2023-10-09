ЦАХАЛ заявив, що за ніч атакував 500 об’єктів ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила в понеділок, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
Джерело: CNN, The Times of Israel, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram
Дослівно CNN: "Відео та зображення в соціальних мережах показують мечеті і житлові будинки в Газі, зрівняні з землею, кількість загиблих на цій території в понеділок зросла до щонайменше 436 осіб.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
Міністерство внутрішніх справ Палестини заявило, що більшість цілей були "вежами, житловими будинками, цивільними і службовими об'єктами, а також багатьма мечетями"".
Деталі: ЦАХАЛ наголошує, що завдавав ударів по двох оперативних об'єктах ХАМАСу у мечеті в Газі, а також по семи командних центрах ХАМАСу, командному центру Ісламського джихаду, а також по численних багатоповерхових будинках, в тому числі по будинку секретаря ХАМАСу Рухі Маштаа.
ХАМАС заперечує, що будівлі, по яких були завдані удари, використовувалися бойовиками угруповання, заявляючи, що житлові будинки обстріляли без попередження.
Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін опублікував у Telegram фото і відео нібито уражених об’єктів.
Близькосхідне агентство ООН для допомоги біженцям і організації робіт повідомляє, що близько 74 000 людей в Газі були змушені покинути свої домівки і знайшли притулок у школах.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Видання писало, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.
- Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.