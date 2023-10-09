ЦАХАЛ заявив, що за ніч атакував 500 об’єктів ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила в понеділок, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

Джерело: CNN, The Times of Israel, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram

Дослівно CNN: "Відео та зображення в соціальних мережах показують мечеті і житлові будинки в Газі, зрівняні з землею, кількість загиблих на цій території в понеділок зросла до щонайменше 436 осіб.

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

Міністерство внутрішніх справ Палестини заявило, що більшість цілей були "вежами, житловими будинками, цивільними і службовими об'єктами, а також багатьма мечетями"".

Деталі: ЦАХАЛ наголошує, що завдавав ударів по двох оперативних об'єктах ХАМАСу у мечеті в Газі, а також по семи командних центрах ХАМАСу, командному центру Ісламського джихаду, а також по численних багатоповерхових будинках, в тому числі по будинку секретаря ХАМАСу Рухі Маштаа.

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ХАМАС заперечує, що будівлі, по яких були завдані удари, використовувалися бойовиками угруповання, заявляючи, що житлові будинки обстріляли без попередження.

Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін опублікував у Telegram фото і відео нібито уражених об’єктів.

Близькосхідне агентство ООН для допомоги біженцям і організації робіт повідомляє, що близько 74 000 людей в Газі були змушені покинути свої домівки і знайшли притулок у школах.

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