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У Путіна розмріялись, що поставки зброї Україні знизяться через напад ХАМАС на Ізраїль

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 жовтня 2023, 15:15
У Путіна розмріялись, що поставки зброї Україні знизяться через напад ХАМАС на Ізраїль
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що постачання західної зброї Україні "неминуче" знизиться через напад угруповання ХАМАС на Ізраїль, оскільки начебто "можливості мають свою межу".

Джерело: BBC

Пряма мова: "Що стосується ревнивих заяв, які почалися з Києва, то ми неодноразово говорили, що процес накачування київського режиму озброєнням з фактологічної, емоційної, фінансової, технологічної точок зору увійде в тенденцію зниження".

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Деталі: Він переконує, що це неминуче станеться, оскільки начебто можливості мають свою межу, а гроші мають властивість закінчуватися.

"Виникають нові потреби, емоційна втома і виправдані питання, на що саме витрачаються гроші іноземних платників податків, дедалі більше і більше стають на порядок денний", - вважає Пєсков.

Нагадаємо: За даними розвідки, російські окупанти передали бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС. Розвідка попереджає, що Росія готується до дискредитації України, щоб вплинути на ставлення союзників і надання західної зброї. 

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Теми: ІзраїльзброяРосіяУкраїна
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