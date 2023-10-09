У Путіна розмріялись, що поставки зброї Україні знизяться через напад ХАМАС на Ізраїль
Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що постачання західної зброї Україні "неминуче" знизиться через напад угруповання ХАМАС на Ізраїль, оскільки начебто "можливості мають свою межу".
Джерело: BBC
Пряма мова: "Що стосується ревнивих заяв, які почалися з Києва, то ми неодноразово говорили, що процес накачування київського режиму озброєнням з фактологічної, емоційної, фінансової, технологічної точок зору увійде в тенденцію зниження".
Деталі: Він переконує, що це неминуче станеться, оскільки начебто можливості мають свою межу, а гроші мають властивість закінчуватися.
"Виникають нові потреби, емоційна втома і виправдані питання, на що саме витрачаються гроші іноземних платників податків, дедалі більше і більше стають на порядок денний", - вважає Пєсков.
Нагадаємо: За даними розвідки, російські окупанти передали бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС. Розвідка попереджає, що Росія готується до дискредитації України, щоб вплинути на ставлення союзників і надання західної зброї.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль.
- Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль.
- 9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.