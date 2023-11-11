Лікарню у Секторі Гази оточили танки: люди просять про евакуацію

Ізраїльські танки оточили лікарню у Секторі Гази.

Джерело: CNN

Деталі: Очільник лікарні "Аль-Наср" і педіатричної лікарні "Аль-Рантісі" Мустафа аль-Кахлут повідомив, що вони оточені на півночі Сектора Гази і попросив Червоний Хрест допомогти з евакуацією: "Ми повністю оточені, біля лікарні стоять танки, і ми не можемо піти. У нас немає електрики, немає кисню для пацієнтів, у нас немає ліків і води. Ми не знаємо своєї долі".

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Лікарняний комплекс знаходиться неподалік від району Шейх Радван і табору Аль-Шаті, де Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і ХАМАС повідомляли про наземні бої.

Вибухи пролунали біля кількох інших лікарень на півночі Гази, включаючи лікарню Аль-Шіфа в місті Газа - найбільший медичний заклад на території Сектора Гази.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявив у п’ятницю, що Аль-Шіфа "піддається бомбардуванню", додавши, що 20 лікарень у Секторі Гази "не працюють".

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Відповідаючи на запитання про потенційний ізраїльський авіаудар по лікарні Аль-Шіфа в п'ятницю, речниця ВООЗ Маргарет Гарріс сказала на брифінгу: "Я не маю подробиць щодо Аль-Шіфа, але ми знаємо, що вони піддаються бомбардуванню".

Увечері в п'ятницю ізраїльські військові заявили, що причиною удару по лікарні Аль-Шіфа став снаряд, який впав з осічкою, випущений з території Сектора Гази.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що перевірка її операційних систем показала, що "снаряд, запущений терористичними організаціями всередині Сектора Гази, влучив у лікарню Аль-Шіфа".

Снаряд був націлений на "війська ЦАХАЛу, які діяли поблизу".

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