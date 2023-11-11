Лікарню у Секторі Гази оточили танки: люди просять про евакуацію
Ізраїльські танки оточили лікарню у Секторі Гази.
Джерело: CNN
Деталі: Очільник лікарні "Аль-Наср" і педіатричної лікарні "Аль-Рантісі" Мустафа аль-Кахлут повідомив, що вони оточені на півночі Сектора Гази і попросив Червоний Хрест допомогти з евакуацією: "Ми повністю оточені, біля лікарні стоять танки, і ми не можемо піти. У нас немає електрики, немає кисню для пацієнтів, у нас немає ліків і води. Ми не знаємо своєї долі".
Лікарняний комплекс знаходиться неподалік від району Шейх Радван і табору Аль-Шаті, де Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і ХАМАС повідомляли про наземні бої.
Вибухи пролунали біля кількох інших лікарень на півночі Гази, включаючи лікарню Аль-Шіфа в місті Газа - найбільший медичний заклад на території Сектора Гази.
Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявив у п’ятницю, що Аль-Шіфа "піддається бомбардуванню", додавши, що 20 лікарень у Секторі Гази "не працюють".
Відповідаючи на запитання про потенційний ізраїльський авіаудар по лікарні Аль-Шіфа в п'ятницю, речниця ВООЗ Маргарет Гарріс сказала на брифінгу: "Я не маю подробиць щодо Аль-Шіфа, але ми знаємо, що вони піддаються бомбардуванню".
Увечері в п'ятницю ізраїльські військові заявили, що причиною удару по лікарні Аль-Шіфа став снаряд, який впав з осічкою, випущений з території Сектора Гази.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що перевірка її операційних систем показала, що "снаряд, запущений терористичними організаціями всередині Сектора Гази, влучив у лікарню Аль-Шіфа".
Снаряд був націлений на "війська ЦАХАЛу, які діяли поблизу".
Передісторія:
- 31 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази.
- 2 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська і танки зіткнулися вночі з терористичними осередками ХАМАС на півночі Сектора Гази, у результаті чого були знищені десятки бойовиків.
- Також повідомлялося, що інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, куди вже увійшли війська ЦАХАЛу; понад 100 тунелів уже зруйновані.
- Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що уже діє всередині міста Газа й оточує його з кількох боків.
- 9 листопада у Білому домі заявили, що Ізраїль погодився щодня запроваджувати чотиригодинні щоденні гуманітарні паузи під час військових операцій у північній частині Гази.