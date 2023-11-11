Больницу в Секторе Газа окружили танки: люди просят об эвакуации
Израильские танки окружили больницу в Секторе Газа.
Источник: CNN
Детали: Глава больницы "Аль-Наср" и педиатрической больницы "Аль-Рантиси" Мустафа аль-Кахлут сообщил, что они окружены на севере Сектора Газа и попросил Красный Крест помочь с эвакуацией: "Мы полностью окружены, возле больницы стоят танки, и мы не можем уйти. У нас нет электричества, нет кислорода для пациентов, у нас нет лекарств и воды. Мы не знаем своей судьбы".
Больничный комплекс находится неподалеку от района Шейх Радван и лагеря Аль-Шати, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС сообщали о наземных боях.
Взрывы прогремели возле нескольких других больниц на севере Газы, включая больницу Аль-Шифа в городе Газа - крупнейшее медицинское учреждение на территории Сектора Газы.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил в пятницу, что Аль-Шифа "подвергается бомбардировке", добавив, что 20 больниц в Секторе Газа "не работают".
Отвечая на вопрос о потенциальном израильском авиаударе по больнице Аль-Шифа в пятницу, пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала на брифинге: "Я не имею подробностей относительно Аль-Шифа, но мы знаем, что они подвергаются бомбардировке".
Вечером в пятницу израильские военные заявили, что причиной удара по больнице Аль-Шифа стал снаряд, упавший с осечкой, выпущенный с территории Сектора Газа.
Армия обороны Израиля заявила, что проверка ее операционных систем показала, что "снаряд, запущенный террористическими организациями внутри Сектора Газа, попал в больницу Аль-Шифа".
Снаряд был нацелен на "войска ЦАХАЛа, которые действовали поблизости".
Предыстория:
- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.
- 2 ноября Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска и танки ночью столкнулись с террористическими ячейками ХАМАС на севере Сектора Газа, в результате чего были уничтожены десятки боевиков.
- Также сообщалось, что инженерные войска Армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, куда уже вошли войска ЦАХАЛа; более 100 туннелей уже разрушены.
- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.
- 9 ноября в Белом доме заявили, что Израиль согласился ежедневно вводить четырехчасовые ежедневные гуманитарные паузы во время военных операций в северной части Газы.