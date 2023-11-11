Больницу в Секторе Газа окружили танки: люди просят об эвакуации

Израильские танки окружили больницу в Секторе Газа.

Источник: CNN

Детали: Глава больницы "Аль-Наср" и педиатрической больницы "Аль-Рантиси" Мустафа аль-Кахлут сообщил, что они окружены на севере Сектора Газа и попросил Красный Крест помочь с эвакуацией: "Мы полностью окружены, возле больницы стоят танки, и мы не можем уйти. У нас нет электричества, нет кислорода для пациентов, у нас нет лекарств и воды. Мы не знаем своей судьбы".

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Больничный комплекс находится неподалеку от района Шейх Радван и лагеря Аль-Шати, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС сообщали о наземных боях.

Взрывы прогремели возле нескольких других больниц на севере Газы, включая больницу Аль-Шифа в городе Газа - крупнейшее медицинское учреждение на территории Сектора Газы.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил в пятницу, что Аль-Шифа "подвергается бомбардировке", добавив, что 20 больниц в Секторе Газа "не работают".

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Отвечая на вопрос о потенциальном израильском авиаударе по больнице Аль-Шифа в пятницу, пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала на брифинге: "Я не имею подробностей относительно Аль-Шифа, но мы знаем, что они подвергаются бомбардировке".

Вечером в пятницу израильские военные заявили, что причиной удара по больнице Аль-Шифа стал снаряд, упавший с осечкой, выпущенный с территории Сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что проверка ее операционных систем показала, что "снаряд, запущенный террористическими организациями внутри Сектора Газа, попал в больницу Аль-Шифа".

Снаряд был нацелен на "войска ЦАХАЛа, которые действовали поблизости".

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