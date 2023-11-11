Умєров під час атаки на Київ говорив із Остіном про "конкретні кроки" для перемоги
Субота, 11 листопада 2023, 21:44
Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном конкретні кроки для забезпечення перемоги України у війні.
Джерело: Умєров у Facebook
Дослівно: "Вранці розмовляв з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час нашої розмови Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони.
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Також проінформував свого американського колегу про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України.
Обговорили конкретні кроки, які ми збираємось зробити, щоб забезпечити перемогу України".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ранкові вибухи у Києві – це робота ППО після того, як Росія атакувала балістикою.
- Київська ОВА повідомляла, що в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.
- Внаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київщину пошкоджено 18 житлових приватних будинків, а також приватне підприємство.