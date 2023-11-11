Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Умєров під час атаки на Київ говорив із Остіном про "конкретні кроки" для перемоги

Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 21:44
Умєров під час атаки на Київ говорив із Остіном про конкретні кроки для перемоги
графіка з Facebook Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном конкретні кроки для забезпечення перемоги України у війні.

Джерело: Умєров у Facebook

Дослівно: "Вранці розмовляв з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час нашої розмови Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони.

Реклама:

Також проінформував свого американського колегу про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України.

Обговорили конкретні кроки, які ми збираємось зробити, щоб забезпечити перемогу України".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ранкові вибухи у Києві – це робота ППО після того, як Росія атакувала балістикою.
  • Київська ОВА повідомляла, що в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.
  • Внаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київщину пошкоджено 18 житлових приватних будинків, а також приватне підприємство.

Теми: Умєров РустемСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина

ОновленоУ Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку

Стефанчук пояснив, чому Рада не стала звільняти Безуглу

Усі новини...
Умєров Рустем
Умєров відреагував на пост Ар’єва про Залужного: Нечистоплотні політики намагаються розколоти суспільство
"Рекрутинг замість призову": Умєров затвердив нову концепцію кадрової політики МО
Після розголосу про влучання по 128-й бригаді міністр доручив перевірку трагедії
Останні новини
04:48
Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW
03:58
"План перемоги в Україні": республіканці пояснили, як США мають допомогти здолати Росію
03:22
На громаду Сумщини росіяни скинули 9 мін
02:20
відео, оновленоУ Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі
01:54
Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"
01:26
фотоРятувальники показали наслідки ракетного удару по центру Харкова
00:58
Посол: 29 українцям відмовили в евакуації із Сектора Гази через співпрацю з ХАМАС
00:28
В уряді Фінляндії підтвердили намір тримати кордон із РФ закритим
00:01
Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини
23:48
Молдова про чергову "заборону" на в’їзд до РФ: Викликає жаль, але це вже звичайне явище
Усі новини...
Реклама: