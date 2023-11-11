Умєров під час атаки на Київ говорив із Остіном про "конкретні кроки" для перемоги

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном конкретні кроки для забезпечення перемоги України у війні.

Джерело: Умєров у Facebook

Дослівно: "Вранці розмовляв з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час нашої розмови Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони.

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Також проінформував свого американського колегу про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України.

Обговорили конкретні кроки, які ми збираємось зробити, щоб забезпечити перемогу України".

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