Умеров во время атаки на Киев говорил с Остином о "конкретных шагах" для победы
Суббота, 11 ноября 2023, 21:44
Министр обороны Рустем Умеров обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином конкретные шаги для обеспечения победы Украины в войне.
Источник: Умеров в Facebook
Дословно: "Утром разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время нашего разговора Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Попутно поблагодарил министра Остина за предоставленные США системы противовоздушной обороны.
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Также проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.
Обсудили конкретные шаги, которые мы собираемся сделать, чтобы обеспечить победу Украины".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что утренние взрывы в Киеве - это работа ПВО после того, как Россия атаковала баллистикой.
- Киевская ОГА сообщала, что в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.
- В результате утренней ракетной атаки россиян на Киевщину повреждены 18 жилых частных домов, а также частное предприятие.