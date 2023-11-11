Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров во время атаки на Киев говорил с Остином о "конкретных шагах" для победы

Катерина ТищенкоСуббота, 11 ноября 2023, 21:44
Умеров во время атаки на Киев говорил с Остином о конкретных шагах для победы
графика из Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином конкретные шаги для обеспечения победы Украины в войне.

Источник: Умеров в Facebook

Дословно: "Утром разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время нашего разговора Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Попутно поблагодарил министра Остина за предоставленные США системы противовоздушной обороны.

Реклама:

Также проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.

Обсудили конкретные шаги, которые мы собираемся сделать, чтобы обеспечить победу Украины".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу.
  • Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что утренние взрывы в Киеве - это работа ПВО после того, как Россия атаковала баллистикой.
  • Киевская ОГА сообщала, что в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.
  • В результате утренней ракетной атаки россиян на Киевщину повреждены 18 жилых частных домов, а также частное предприятие.

Темы: Умеров РустемСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
Умеров Рустем
Умеров прокомментировал пост Арьева о Залужном: нечистоплотные политики пытаются расколоть общество
"Рекрутинг вместо призыва": Умеров утвердил новую концепцию кадровой политики МО
После огласки о попадании по 128-й бригаде министр поручил проверку трагедии
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: