Умеров во время атаки на Киев говорил с Остином о "конкретных шагах" для победы

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином конкретные шаги для обеспечения победы Украины в войне.

Источник: Умеров в Facebook

Дословно: "Утром разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время нашего разговора Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Попутно поблагодарил министра Остина за предоставленные США системы противовоздушной обороны.

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Также проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.

Обсудили конкретные шаги, которые мы собираемся сделать, чтобы обеспечить победу Украины".

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