Росіяни перекинули колишніх "вагнерівців" під Скадовськ – спротив
Поблизу тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині росіяни розгорнули табір, у якому перебувають колишні бійці "ПВК Вагнер".
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "За інформацією від підпілля, колишніх "вагнерівців" нічим не забезпечують. Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту.
Наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців".
Що передувало: Розвідка Великої Британії стверджує, що після спроби заколоту і загибелі керівництва "ПВК Вагнер" російська держава намагається посилити свій контроль над угрупованням.
Станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи "ПВК Вагнер", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний рекрутинг.
9 листопада внаслідок ранкового удару з РСЗВ HIMARS по окупованому Скадовську у Херсонській області було ліквідовано російських високопоставлених офіцерів.