Росіяни перекинули колишніх "вагнерівців" під Скадовськ – спротив

Поблизу тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині росіяни розгорнули табір, у якому перебувають колишні бійці "ПВК Вагнер".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За інформацією від підпілля, колишніх "вагнерівців" нічим не забезпечують. Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту.

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Наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців".

Що передувало: Розвідка Великої Британії стверджує, що після спроби заколоту і загибелі керівництва "ПВК Вагнер" російська держава намагається посилити свій контроль над угрупованням.

Станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи "ПВК Вагнер", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний рекрутинг.

ВІДЕО ДНЯ

9 листопада внаслідок ранкового удару з РСЗВ HIMARS по окупованому Скадовську у Херсонській області було ліквідовано російських високопоставлених офіцерів.