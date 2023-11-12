Россияне перебросили бывших "вагнеровцев" под Скадовск – сопротивление

Вблизи временно оккупированного Скадовска на Херсонщине россияне развернули лагерь, в котором находятся бывшие бойцы "ЧВК Вагнер".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "По информации от подполья, бывших "вагнеровцев" ничем не обеспечивают. Все проблемы в тыловом снабжении полностью перекладываются на так называемых волонтеров. Бывшие наемники не обеспечены транспортом и средствами индивидуальной защиты.

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Сейчас командование российских оккупационных войск на местах определяется относительно дальнейшего применения бойцов".

Что предшествовало: Разведка Великобритании утверждает, что после попытки мятежа и гибели руководства "ЧВК Вагнер" российское государство пытается усилить свой контроль над группировкой.

По состоянию на конец октября 2023 года крупные элементы "ЧВК Вагнер", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активный рекрутинг.

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9 ноября в результате утреннего удара из РСЗО HIMARS по оккупированному Скадовску в Херсонской области были ликвидированы российские высокопоставленные офицеры.