Россияне перебросили бывших "вагнеровцев" под Скадовск – сопротивление
Вблизи временно оккупированного Скадовска на Херсонщине россияне развернули лагерь, в котором находятся бывшие бойцы "ЧВК Вагнер".
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "По информации от подполья, бывших "вагнеровцев" ничем не обеспечивают. Все проблемы в тыловом снабжении полностью перекладываются на так называемых волонтеров. Бывшие наемники не обеспечены транспортом и средствами индивидуальной защиты.
Сейчас командование российских оккупационных войск на местах определяется относительно дальнейшего применения бойцов".
Что предшествовало: Разведка Великобритании утверждает, что после попытки мятежа и гибели руководства "ЧВК Вагнер" российское государство пытается усилить свой контроль над группировкой.
По состоянию на конец октября 2023 года крупные элементы "ЧВК Вагнер", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активный рекрутинг.
9 ноября в результате утреннего удара из РСЗО HIMARS по оккупированному Скадовску в Херсонской области были ликвидированы российские высокопоставленные офицеры.