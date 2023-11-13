Екснардепа Киву заочно засудили до 14 років тюрми з конфіскацією
Колишнього нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву засудили до 14 років ув'язннення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу.
Джерело: пресслужба Личаківського районного суду Львова
Деталі: "Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
- ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),
- ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),
- ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),
- ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Остаточно екснардепу призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна.
Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки останній переховується від органів слідства та суду на території держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором, а саме: на території Російської Федерації, а також оголошений у міжнародний розшук.
Вказано, що протягом тридцяти днів з дня проголошення вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду.
Передісторія:
- Після початку великомасштабної війни Кива втік до Росії. Там він спілкується з російськими пропагандистами, звідти заявляв, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
- Верховна Рада позбавила Киву мандату народного депутата у березні 2022 року.
- Тоді ж Киві оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і державній зраді.