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Экс-нардеп Кива заочно приговорен к 14 годам тюрьмы с конфискацией

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 13:17
Экс-нардеп Кива заочно приговорен к 14 годам тюрьмы с конфискацией
Илья Кива. фото 24 канала

Бывшего нардепа от ОПЗЖ Илью Киву приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Источник: пресс-служба Лычаковского районного суда Львова

Детали: "Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

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  • ч.3 ст.109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвата государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации),
  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины),
  • ч. 2 ст. 436-1 (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти),
  • ст.436 (публичные призывы к агрессивной войне) Уголовного кодекса Украины.

Окончательно экс-нардепу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества.

Рассмотрение уголовного производства осуществлялось в форме специального судебного производства в отсутствие обвиняемого (in absentia), поскольку последний скрывается от органов следствия и суда на территории государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором, а именно: на территории Российской Федерации, а также объявлен в международный розыск.

Указано, что в течение тридцати дней со дня провозглашения приговор может быть обжалован во Львовский апелляционный суд.

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Предыстория:

  • После начала крупномасштабной войны Кива сбежал в Россию. Там он общается с российскими пропагандистами, оттуда заявлял, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, русские - это один народ".
  • Верховная Рада лишила Киву мандата народного депутата в марте 2022 года. 
  • Тогда же Киве объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и государственной измене.

Темы: Кива
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