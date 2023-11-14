Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
Адміністрація США вважає, що Ізраїль докладає зусиль щодо мінімізації жертв серед мирного населення в секторі Гази, однак може зробити й більше для цього.
Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу, Держдеп США
Пряма мова Міллера: "Ми вважаємо, що вони можуть зробити додаткові кроки. За нашим розумінням, вони (ізраїльська сторона – ред.) дійсно намагаються мінімізувати жертви серед цивільного населення".
Деталі: Він підкреслив, що ізраїльське керівництво заявляло про це публічно. Однак, за його словами, для цього можна докласти більше зусиль.
Міллер зазначив, що держсекретар Блінкен чітко заявив про це ізраїльській стороні, коли був у Тель-Авіві. Розмови з цього приводу тривають.
Крім того, представник Держдепу зазначив, що Сполучені Штати обговорюють із союзниками й партнерами розгортання додаткових польових госпіталів для лікування цивільних із північної частини Сектора Гази.
Передісторія:
- 31 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази.
- Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що уже діє всередині міста Газа й оточує його з кількох боків.
- 5 листопада ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.
- Старший радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марк Регев повідомив, що Ізраїль не планує "тривалу окупацію" Сектор Гази після війни проти ХАМАС, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.
- 13 листопада Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ХАМАС "втратив контроль" над Сектором Гази і відступає на південь.