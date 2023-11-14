Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп

Адміністрація США вважає, що Ізраїль докладає зусиль щодо мінімізації жертв серед мирного населення в секторі Гази, однак може зробити й більше для цього.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу, Держдеп США

Пряма мова Міллера: "Ми вважаємо, що вони можуть зробити додаткові кроки. За нашим розумінням, вони (ізраїльська сторона – ред.) дійсно намагаються мінімізувати жертви серед цивільного населення".

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Деталі: Він підкреслив, що ізраїльське керівництво заявляло про це публічно. Однак, за його словами, для цього можна докласти більше зусиль.

Міллер зазначив, що держсекретар Блінкен чітко заявив про це ізраїльській стороні, коли був у Тель-Авіві. Розмови з цього приводу тривають.

Крім того, представник Держдепу зазначив, що Сполучені Штати обговорюють із союзниками й партнерами розгортання додаткових польових госпіталів для лікування цивільних із північної частини Сектора Гази.

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