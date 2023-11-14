Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
Администрация США считает, что Израиль прилагает усилия по минимизации жертв среди мирного населения в секторе Газа, однако может сделать и больше для этого.
Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге
Прямая речь Миллера: "Мы считаем, что они могут сделать дополнительные шаги. По нашему пониманию, они (израильская сторона - ред.) действительно пытаются минимизировать жертвы среди гражданского населения".
Детали: Он подчеркнул, что израильское руководство заявляло об этом публично. Однако, по его словам, для этого можно приложить больше усилий.
Миллер отметил, что госсекретарь Блинкен четко заявил об этом израильской стороне, когда был в Тель-Авиве. Разговоры по этому поводу продолжаются.
Кроме того, представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами развертывание дополнительных полевых госпиталей для лечения гражданских из северной части Сектора Газа.
Предыстория:
- 13 ноября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС "потерял контроль" над Сектором Газа и отступает на юг.
- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.
- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.
- 5 ноября израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.
- Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что Израиль не планирует "длительную оккупацию" Сектор Газа после войны против ХАМАС, но будет нести ответственность за безопасность в регионе.