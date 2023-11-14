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Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США

Алена ИвашкивВторник, 14 ноября 2023, 00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
Ребенок в больнице в Секторе Газа, фото Getty images

Администрация США считает, что Израиль прилагает усилия по минимизации жертв среди мирного населения в секторе Газа, однако может сделать и больше для этого.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге

Прямая речь Миллера: "Мы считаем, что они могут сделать дополнительные шаги. По нашему пониманию, они (израильская сторона - ред.) действительно пытаются минимизировать жертвы среди гражданского населения". 

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Детали: Он подчеркнул, что израильское руководство заявляло об этом публично. Однако, по его словам, для этого можно приложить больше усилий.

Миллер отметил, что госсекретарь Блинкен четко заявил об этом израильской стороне, когда был в Тель-Авиве. Разговоры по этому поводу продолжаются.

Кроме того, представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами развертывание дополнительных полевых госпиталей для лечения гражданских из северной части Сектора Газа.

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Темы: Сектор ГазаИзраильСША
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