ЦАХАЛ оприлюднив докази того, що бойовики ХАМАСУ зберігали зброю в дитячій лікарні 

Даніель Хагарі зі зброєю, знайденою силами ЦАХАЛ у командному центрі ХАМАС під лікарнею Рантісі в місті Газа, скриншот відео ЦАХАЛу

Ізраїльські військові оприлюднили докази того, що підвал лікарні міста Газа використовувався терористичною групою ХАМАС для приховування зброї та, можливо, утримання заручників, викрадених 7 жовтня.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Прес-секретар ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що ХАМАС ховається в лікарнях: "Сьогодні ми розкриємо це світові".

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Хагарі на відео представив докази того, що зброя ХАМАС зберігається під дитячою лікарнею Рантісі в Газі.

Він також показав кімнати, які, імовірно, використовувалися для утримання заручників. В одній кімнаті, схожій на вітальню, були віконні штори, що закривали кахельну стіну, і календар зміни варти, починаючи з 7 жовтня, дня, коли ХАМАС відправив тисячі терористів до Ізраїлю.

Скриншот відео ЦАХАЛу

У сусідній кімнаті був стілець з жіночим халатом і мотузкою біля однієї з його ніжок, що, за словами Хагарі, є доказом використання обмежень.

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Крісло було під обладнанням, подарованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я, з дитячою пляшечкою нагорі та пелюшками на підлозі.

Хагарі звинуватив міжнародні організації, які фінансують лікарні, у сприянні терору.

Також там був також мотоцикл, яким палестинець перевозив заручників до Гази. А також те, що було схоже на імпровізовані ванні кімнати, кухню та вентиляційні труби.

Скриншот відео ЦАХАЛу

За словами Хагарі, Ізраїль продовжує розслідувати, чи справді там утримували заручників, і в понеділок туди були направлені криміналістичні групи.

Серед зброї, знайденої в підвалі лікарні, були жилети для смертників, гранати, автомати АК-47, вибухові пристрої, РПГ та інша зброя, повідомляє ЦАХАЛ.

Хагарі назвав цю територію командно-контрольним центром ХАМАС.

Ізраїль давно звинувачує ХАМАС у використанні лікарень для приховування військової інфраструктури. Терористична група використовує пацієнтів як живий щит, змушуючи Ізраїль зменшити свій наступ або ризикувати більшими жертвами серед цивільного населення.

Міжнародне право надає лікарням особливий захист під час війни. Але за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, лікарні можуть втратити ці засоби захисту, якщо комбатанти використовують їх для приховування бійців або зберігання зброї.

Станом на п'ятницю понад 11 000 палестинців, дві третини з яких були жінки та неповнолітні, були вбиті з початку війни, за даними міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАСом, яке не робить різниці між цивільними та бойовиками.

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