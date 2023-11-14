ЦАХАЛ обнародовал доказательства того, что боевики ХАМАСа хранили оружие в детской больнице
Израильские военные обнародовали доказательства того, что подвал больницы города Газа использовался террористической группой ХАМАС для сокрытия оружия и, возможно, удержания заложников, похищенных 7 октября.
Источник: The Times of Israel
Детали: Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС скрывается в больницах: "Сегодня мы раскроем это миру".
Хагари на видео представил доказательства того, что оружие ХАМАС хранится под детской больницей Рантиси в Газе.
Он также показал комнаты, которые, предположительно, использовались для удержания заложников. В одной комнате, похожей на гостиную, были оконные шторы, закрывающие кафельную стену, и календарь смены караула, начиная с 7 октября, дня, когда ХАМАС отправил тысячи террористов в Израиль.
В соседней комнате был стул с женским халатом и веревкой возле одной из его ножек, что, по словам Хагари, является доказательством использования ограничений.
Кресло было под оборудованием, подаренным Всемирной организацией здравоохранения, с детской бутылочкой наверху и пеленками на полу.
Хагари обвинил международные организации, финансирующие больницы, в содействии террору.
Также там был также мотоцикл, которым палестинец перевозил заложников в Газу. А также то, что было похоже на импровизированные ванные комнаты, кухню и вентиляционные трубы.
По словам Хагари, Израиль продолжает расследовать, действительно ли там удерживали заложников, и в понедельник туда были направлены криминалистические группы.
Среди оружия, найденного в подвале больницы, были жилеты для смертников, гранаты, автоматы АК-47, взрывные устройства, РПГ и другое оружие, сообщает ЦАХАЛ.
Хагари назвал эту территорию командно-контрольным центром ХАМАС.
Израиль давно обвиняет ХАМАС в использовании больниц для сокрытия военной инфраструктуры. Террористическая группа использует пациентов как живой щит, заставляя Израиль уменьшить свое наступление или рисковать большими жертвами среди гражданского населения.
Международное право предоставляет больницам особую защиту во время войны. Но по данным Международного комитета Красного Креста, больницы могут потерять эти средства защиты, если комбатанты используют их для укрытия бойцов или хранения оружия.
По состоянию на пятницу более 11 000 палестинцев, две трети из которых были женщины и несовершеннолетние, были убиты с начала войны, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАСом, которое не делает разницы между гражданскими и боевиками.
Предыстория:
- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.
- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.
- 5 ноября израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.
- Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что Израиль не планирует "длительную оккупацию" Сектор Газа после войны против ХАМАС, но будет нести ответственность за безопасность в регионе.
- 13 ноября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС "потерял контроль" над Сектором Газа и отступает на юг.