Позиційна війна: РФ штурмує в районі Кліщіївки та Андріївки – 3-я ОШБр
Російські війська сконцентрували штурмові дії в районі селищ Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку, але успіхів не мають.
Джерело: пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Наразі ворог сконцентрував штурмові дії на правому фланзі в районі Кліщіївки та Андріївки. Можна констатувати, що за останню добу було близько 15 спроб штурмових дій. Я вже не кажу про артилерію, авіацію і БПЛА… Однак жодних успіхів у них (окупантів – ред.) зараз немає".
Деталі: За словами Бородіна, в районі Бахмута росіяни здебільшого проводять "щільні" піхотні наступи, тоді як біля Авдіївки - застосовують багато бронетехніки. При цьому вони мають дуже погані оборонні позиції, тоді як українські сили мають значно кращі.
Пряма мова: "У нас значно кращі оборонні позиції. Ворог б'є досить щільно артилерією, БПЛА та авіацією. У якийсь момент, коли вони вважають за потрібне, думаючи, що ми втомилися, пускають піхоту. Піхота здебільшого нічого не добивається і відходить назад - це все повторюється. Іноді, коли піхота підходить ближче, доводиться вступати в дуже сильні бої на рівні 50-100 метрів, але це вже рідкість. У більшості вона не доходить так близько. І так весь час повторюється. Це вже можна трохи назвати і позиційною війною на виснаження".
Що передувало:
- 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку.
- 17 вересня Сили оборони звільнили населений пункт Кліщіївка.
- Згодом фотожурналісти оприлюднили знімки деокупованих селищ Кліщіївка та Андріївка на його флангах.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй колонці на The Economist написав, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями.