Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Позиційна війна: РФ штурмує в районі Кліщіївки та Андріївки – 3-я ОШБр

Євген КізіловВівторок, 14 листопада 2023, 16:31
Позиційна війна: РФ штурмує в районі Кліщіївки та Андріївки – 3-я ОШБр
Зруйнована Кліщіївка, фото Владислави та Костянтина Ліберових в Instagram

Російські війська сконцентрували штурмові дії в районі селищ Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку, але успіхів не мають.

Джерело: пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Наразі ворог сконцентрував штурмові дії на правому фланзі в районі Кліщіївки та Андріївки. Можна констатувати, що за останню добу було близько 15 спроб штурмових дій. Я вже не кажу про артилерію, авіацію і БПЛА… Однак жодних успіхів у них (окупантів – ред.) зараз немає".

Реклама:

Деталі: За словами Бородіна, в районі Бахмута росіяни здебільшого проводять "щільні" піхотні наступи, тоді як біля Авдіївки - застосовують багато бронетехніки. При цьому вони мають дуже погані оборонні позиції, тоді як українські сили мають значно кращі.

Пряма мова: "У нас значно кращі оборонні позиції. Ворог б'є досить щільно артилерією, БПЛА та авіацією. У якийсь момент, коли вони вважають за потрібне, думаючи, що ми втомилися, пускають піхоту. Піхота здебільшого нічого не добивається і відходить назад - це все повторюється. Іноді, коли піхота підходить ближче, доводиться вступати в дуже сильні бої на рівні 50-100 метрів, але це вже рідкість. У більшості вона не доходить так близько. І так весь час повторюється. Це вже можна трохи назвати і позиційною війною на виснаження".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку.
  • 17 вересня Сили оборони звільнили населений пункт Кліщіївка.
  • Згодом фотожурналісти оприлюднили знімки деокупованих селищ Кліщіївка та Андріївка на його флангах.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй колонці на The Economist написав, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями.

Теми: БахмутвійнаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією

Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

Усі новини...
Бахмут
Воєнний оглядач "The Economist" Шашанк Джоши: Бахмутська кампанія коштувала Україні більше, ніж вона отримала
Росіяни активізувалися біля Бахмута — Сирський
На Бахмутському напрямку захисники уразили техніку та окопи ворога
Останні новини
04:44
ISW вважає, що Росія активізує відносини з КНДР, щоб закупити більше артснарядів
04:00
Лавров по дорозі в Нью Йорк облітав недружні країни – РосЗМІ
03:37
ISW: Російська ППО в Ленінградській області створена для захисту від НАТО, а не атак з півдня
02:43
У Німеччині на вихідних 1,4 млн людей вийшли на демонстрації проти ультраправої партії "АдН"
02:06
США, Єгипет та Катар мають план припинення війни в Секторі Гази
01:21
Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
Усі новини...
Реклама: