Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Позиционная война: РФ штурмует в районе Клищеевки и Андреевки - 3-я ОШБр

Евгений КизиловВторник, 14 ноября 2023, 16:31
Позиционная война: РФ штурмует в районе Клищеевки и Андреевки - 3-я ОШБр
Разрушенная Клещеевка, фото Владиславы и Константина Либеровых в Instagram

Российские войска сконцентрировали штурмовые действия в районе поселков Клищеевка и Андреевка на Бахмутском направлении, но успехов не имеют.

Источник: пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона "Единые новости", передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сейчас враг сконцентрировал штурмовые действия на правом фланге в районе Клещеевки и Андреевки. Можно констатировать, что за последние сутки было около 15 попыток штурмовых действий. Я уже не говорю об артиллерии, авиации и БПЛА... Однако никаких успехов у них (оккупантов - ред.) сейчас нет".

Реклама:

Детали: По словам Бородина, в районе Бахмута россияне в основном проводят "плотные" пехотные наступления, тогда как у Авдеевки - применяют много бронетехники. При этом они имеют очень плохие оборонительные позиции, тогда как украинские силы имеют значительно лучшие.

Прямая речь: "У нас значительно лучшие оборонительные позиции. Враг бьет достаточно плотно артиллерией, БПЛА и авиацией. В какой-то момент, когда они считают нужным, думая, что мы устали, пускают пехоту. Пехота в основном ничего не добивается и отходит назад - это все повторяется. Иногда, когда пехота подходит ближе, приходится вступать в очень сильные бои на уровне 50-100 метров, но это уже редкость. В большинстве случаев она не доходит так близко. И так все время повторяется. Это уже можно немного назвать и позиционной войной на истощение".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку.
  • 17 сентября Силы обороны освободили населенный пункт Клещеевка.
  • Впоследствии фотожурналисты обнародовали снимки деоккупированных поселков Клещеевка и Андреевка на его флангах.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своей колонке на The Economist написал, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями.

Темы: БахмутвойнаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

Все новости...
Бахмут
Военный обозреватель "The Economist" Шашанк Джоши: Бахмутская кампания стоила Украине больше, чем она получила
Россияне активизировались возле Бахмута - Сырский
На Бахмутском направлении защитники поразили технику и окопы врага
Последние новости
04:00
Лавров по дороге в Нью Йорк облетал недружественные страны – РосСМИ
03:37
ISW: Российская ПВО в Ленинградской области создана для защиты от НАТО, а не атак с юга
02:43
В Германии на выходных 1,4 млн человек вышли на демонстрации против ультраправой партии "АдГ"
02:06
США, Египет и Катар имеют план прекращения войны в Секторе Газа
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
Все новости...
Реклама: