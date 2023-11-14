Позиционная война: РФ штурмует в районе Клищеевки и Андреевки - 3-я ОШБр

Российские войска сконцентрировали штурмовые действия в районе поселков Клищеевка и Андреевка на Бахмутском направлении, но успехов не имеют.

Источник: пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона "Единые новости", передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сейчас враг сконцентрировал штурмовые действия на правом фланге в районе Клещеевки и Андреевки. Можно констатировать, что за последние сутки было около 15 попыток штурмовых действий. Я уже не говорю об артиллерии, авиации и БПЛА... Однако никаких успехов у них (оккупантов - ред.) сейчас нет".

Реклама:

Детали: По словам Бородина, в районе Бахмута россияне в основном проводят "плотные" пехотные наступления, тогда как у Авдеевки - применяют много бронетехники. При этом они имеют очень плохие оборонительные позиции, тогда как украинские силы имеют значительно лучшие.

Прямая речь: "У нас значительно лучшие оборонительные позиции. Враг бьет достаточно плотно артиллерией, БПЛА и авиацией. В какой-то момент, когда они считают нужным, думая, что мы устали, пускают пехоту. Пехота в основном ничего не добивается и отходит назад - это все повторяется. Иногда, когда пехота подходит ближе, приходится вступать в очень сильные бои на уровне 50-100 метров, но это уже редкость. В большинстве случаев она не доходит так близко. И так все время повторяется. Это уже можно немного назвать и позиционной войной на истощение".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ