У "Львівській політехніці" заявили, що підстав для звільнення Фаріон нема
У ректораті університету "Львівська політехніка" кажуть, що наразі немає підстав для звільнення з посади викладачки колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
Джерело: проректорка зі стратегічного розвитку університету "Львівська політехніка" Лілія Жук, передає "Суспільне Львів"
Пряма мова: "Зараз створена робоча група, яка має проаналізувати, вивчити моральні і етичні аспекти ситуації і дати свій висновок. Є чітко визначені підстави для того, щоб усунути від обов'язків чи розірвати строковий трудовий договір. Зараз таких підстав нема".
Деталі: У свою чергу, проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак зазначив, що рішення про звільнення має бути ретельно виваженим, "оскільки це є доля викладача".
Пряма мова Давидчака до студентів: "Ви прийшли до нас, що нам сказати ваше слово. Ми вас почули!"
Більше деталей: За їхніми словами, робоча група оприлюднить свій висновок наступного тижня.
Що передувало: 14 листопада студенти університету "Львівська політехніка" вийшли на мітинг з вимогою звільнити професорку Ірину Фаріон.
Передісторія:
- В інтерв'ю Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" їх українцями. ЇЇ висловлювання викликали хвилю обурення в суспільстві.
- Крім того, пізніше Фаріон опублікувала допис у своїх соцмережах, в якому заявила, що "воювати за Україну – це не заслуга, а обов'язок", а також назвала російськомовних захисників "москворотими".
- Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів після висловлювання мовознавиці та ексдепутатки "щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування".
- Пізніше Фаріон опублікувала в своїх соцмережах лист проукраїнського студента з окупованого Криму, в якому він висловлював їй підтримку. Незабаром до студента прийшли російські спецслужби, адже Фаріон не приховала його ім'я, прізвище, місто проживання та місце навчання. Вона відмовилася приховати його дані, навіть коли про це просили її читачі.
- Коли студента схопили окупанти, мовознавиця не вибачилася, а сказала, що "не може знати, звідки ці люди", хоча місце проживання студента було зазначено в його листі.