У "Львівській політехніці" заявили, що підстав для звільнення Фаріон нема

У ректораті університету "Львівська політехніка" кажуть, що наразі немає підстав для звільнення з посади викладачки колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Джерело: проректорка зі стратегічного розвитку університету "Львівська політехніка" Лілія Жук, передає "Суспільне Львів"

Пряма мова: "Зараз створена робоча група, яка має проаналізувати, вивчити моральні і етичні аспекти ситуації і дати свій висновок. Є чітко визначені підстави для того, щоб усунути від обов'язків чи розірвати строковий трудовий договір. Зараз таких підстав нема".

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Деталі: У свою чергу, проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак зазначив, що рішення про звільнення має бути ретельно виваженим, "оскільки це є доля викладача".

Пряма мова Давидчака до студентів: "Ви прийшли до нас, що нам сказати ваше слово. Ми вас почули!"

Більше деталей: За їхніми словами, робоча група оприлюднить свій висновок наступного тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 14 листопада студенти університету "Львівська політехніка" вийшли на мітинг з вимогою звільнити професорку Ірину Фаріон.

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