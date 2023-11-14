Во "Львовской политехнике" заявили, что оснований для увольнения Фарион нет
В ректорате университета "Львовская политехника" говорят, что на данный момент нет оснований для увольнения с должности преподавателя бывшего народного депутата Ирины Фарион.
Источник: проректор по стратегическому развитию университета "Львовская политехника" Лилия Жук, передает "Суспільне"
Прямая речь: "Сейчас создана рабочая группа, которая должна проанализировать, изучить моральные и этические аспекты ситуации и дать свое заключение. Есть четко определенные основания для того, чтобы отстранить от обязанностей или расторгнуть срочный трудовой договор. Сейчас таких оснований нет".
Детали: В свою очередь, проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак отметил, что решение об увольнении должно быть тщательно взвешенным, "поскольку это судьба преподавателя".
Прямая речь Давидчака к студентам: "Вы пришли к нам, чтобы нам сказать ваше слово. Мы вас услышали!"
Больше деталей: По их словам, рабочая группа обнародует свое заключение на следующей неделе.
Что предшествовало: 14 ноября студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинг с требованием уволить профессора Ирину Фарион.
Предыстория:
- Экс-нардеп Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну возмущения в обществе.
- Кроме того, позже Фарион также опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - это не заслуга, а обязанность", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы после высказывания языковеда и экс-депутата "по проверке указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".
- Позже Фарион опубликовала в своих соцсетях письмо проукраинского студента из оккупированного Крыма, в котором он выражал ей поддержку. Вскоре к студенту пришли российские спецслужбы, ведь Фарион не скрыла его имя, фамилию, город проживания и место учебы. Она отказалась скрыть его данные, даже когда об этом просили ее читатели.
Когда студента схватили оккупанты, языковед не извинилась, а сказала, что "не может знать, откуда эти люди", хотя место жительства студента было указано в его письме.