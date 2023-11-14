Во "Львовской политехнике" заявили, что оснований для увольнения Фарион нет

В ректорате университета "Львовская политехника" говорят, что на данный момент нет оснований для увольнения с должности преподавателя бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Источник: проректор по стратегическому развитию университета "Львовская политехника" Лилия Жук, передает "Суспільне"

Прямая речь: "Сейчас создана рабочая группа, которая должна проанализировать, изучить моральные и этические аспекты ситуации и дать свое заключение. Есть четко определенные основания для того, чтобы отстранить от обязанностей или расторгнуть срочный трудовой договор. Сейчас таких оснований нет".

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Детали: В свою очередь, проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак отметил, что решение об увольнении должно быть тщательно взвешенным, "поскольку это судьба преподавателя".

Прямая речь Давидчака к студентам: "Вы пришли к нам, чтобы нам сказать ваше слово. Мы вас услышали!"

Больше деталей: По их словам, рабочая группа обнародует свое заключение на следующей неделе.

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Что предшествовало: 14 ноября студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинг с требованием уволить профессора Ирину Фарион.

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