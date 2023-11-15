Питання щодо допомоги Україні перебуває у критичній точці – Держдеп США
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу у Вашингтоні у вівторок заявив, що питання виділення додаткової допомоги Україні перебуває в критичній точці.
Джерело: Держдеп США
Деталі: За його словами, Пентагон публічно заявив, що вони вичерпали десь близько 95 відсотків своїх коштів для надання допомоги Україні у сфері безпеки, яка є дуже важливою.
Міллер також зазначив, що вважає терміновою справою те, щоб Палата ухвалила додаткові запити на допомогу.
Він додав, що це стосується не лише фінансування допомоги для безпеки України та Ізраїлю, а й для фінансування гуманітарної допомоги для народу Гази.
Пряма мова Міллера: "Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо як для їх безпеки та добробуту, так і для довгострокових інтересів безпеки Ізраїлю".
Передісторія:
- Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.
- Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.
- Білий дім і Сенат розкритикували і відхилили проєкт Джонсона щодо тимчасового продовження фінансування з різними термінами для різних державних структур.
- 14 листопада радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакета допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.
- 14 листопада Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю.