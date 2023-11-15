Питання щодо допомоги Україні перебуває у критичній точці – Держдеп США

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу у Вашингтоні у вівторок заявив, що питання виділення додаткової допомоги Україні перебуває в критичній точці.

Джерело: Держдеп США

Деталі: За його словами, Пентагон публічно заявив, що вони вичерпали десь близько 95 відсотків своїх коштів для надання допомоги Україні у сфері безпеки, яка є дуже важливою.

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Міллер також зазначив, що вважає терміновою справою те, щоб Палата ухвалила додаткові запити на допомогу.

Він додав, що це стосується не лише фінансування допомоги для безпеки України та Ізраїлю, а й для фінансування гуманітарної допомоги для народу Гази.

Пряма мова Міллера: "Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо як для їх безпеки та добробуту, так і для довгострокових інтересів безпеки Ізраїлю".

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