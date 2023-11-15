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Питання щодо допомоги Україні перебуває у критичній точці – Держдеп США

Олена ІвашківСереда, 15 листопада 2023, 01:37
Питання щодо допомоги Україні перебуває у критичній точці – Держдеп США
МЕТЬЮ МІЛЛЕР, ФОТО GOLOSAMERIKI.COM

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу у Вашингтоні у вівторок заявив, що питання виділення додаткової допомоги Україні перебуває в критичній точці. 

Джерело: Держдеп США

Деталі: За його словами, Пентагон публічно заявив, що вони вичерпали десь близько 95 відсотків своїх коштів для надання допомоги Україні у сфері безпеки, яка є дуже важливою. 

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Міллер також зазначив, що вважає терміновою справою те, щоб Палата ухвалила додаткові запити на допомогу.

Він додав, що це стосується не лише фінансування допомоги для безпеки України та Ізраїлю, а й для фінансування гуманітарної допомоги для народу Гази.

Пряма мова Міллера: "Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо як для їх безпеки та добробуту, так і для довгострокових інтересів безпеки Ізраїлю".

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Передісторія:

  • Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. 
  • Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою. 
  • Білий дім і Сенат розкритикували і відхилили проєкт Джонсона щодо тимчасового продовження фінансування з різними термінами для різних державних структур.
  • 14 листопада радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакета допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.
  • 14 листопада Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Теми: США
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