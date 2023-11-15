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Вопрос о помощи Украине находится в критической точке – Госдеп США

Алена ИвашкивСреда, 15 ноября 2023, 01:37
Вопрос о помощи Украине находится в критической точке – Госдеп США
МЭТЬЮ МИЛЛЕР, ФОТО GOLOSAMERIKI.COM

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне во вторник заявил, что вопрос выделения дополнительной помощи Украине находится в критической точке. 

Источник: Госдеп США

Детали: По его словам, Пентагон публично заявил, что они исчерпали где-то около 95 процентов своих средств для оказания помощи Украине в сфере безопасности, которая является очень важной. 

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Миллер также отметил, что считает срочным делом то, чтобы Палата приняла дополнительные запросы на помощь.

Он добавил, что это касается не только финансирования помощи для безопасности Украины и Израиля, но и для финансирования гуманитарной помощи для народа Газы.

Прямая речь Миллера: "Мы считаем, что это чрезвычайно важно как для их безопасности и благополучия, так и для долгосрочных интересов безопасности Израиля".

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Что предшествовало:

  • Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.
  • Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.
  • Белый дом и Сенат раскритиковали и отклонили проект Джонсона относительно временного продления финансирования с разными сроками для различных государственных структур.
  • 14 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.
  • 14 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

Темы: США
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