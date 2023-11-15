Вопрос о помощи Украине находится в критической точке – Госдеп США
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне во вторник заявил, что вопрос выделения дополнительной помощи Украине находится в критической точке.
Источник: Госдеп США
Детали: По его словам, Пентагон публично заявил, что они исчерпали где-то около 95 процентов своих средств для оказания помощи Украине в сфере безопасности, которая является очень важной.
Миллер также отметил, что считает срочным делом то, чтобы Палата приняла дополнительные запросы на помощь.
Он добавил, что это касается не только финансирования помощи для безопасности Украины и Израиля, но и для финансирования гуманитарной помощи для народа Газы.
Прямая речь Миллера: "Мы считаем, что это чрезвычайно важно как для их безопасности и благополучия, так и для долгосрочных интересов безопасности Израиля".
Что предшествовало:
- Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.
- Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.
- Белый дом и Сенат раскритиковали и отклонили проект Джонсона относительно временного продления финансирования с разными сроками для различных государственных структур.
- 14 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.
- 14 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.