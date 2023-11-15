Вопрос о помощи Украине находится в критической точке – Госдеп США

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне во вторник заявил, что вопрос выделения дополнительной помощи Украине находится в критической точке.

Источник: Госдеп США

Детали: По его словам, Пентагон публично заявил, что они исчерпали где-то около 95 процентов своих средств для оказания помощи Украине в сфере безопасности, которая является очень важной.

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Миллер также отметил, что считает срочным делом то, чтобы Палата приняла дополнительные запросы на помощь.

Он добавил, что это касается не только финансирования помощи для безопасности Украины и Израиля, но и для финансирования гуманитарной помощи для народа Газы.

Прямая речь Миллера: "Мы считаем, что это чрезвычайно важно как для их безопасности и благополучия, так и для долгосрочных интересов безопасности Израиля".

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