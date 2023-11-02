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Ексгенсек НАТО закликав прийняти Україну в Альянс ще до кінця війни

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 2 листопада 2023, 19:46
Ексгенсек НАТО закликав прийняти Україну в Альянс ще до кінця війни
Андерс Фог Расмуссен, фото: Getty Images

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонує, щоб Північноатлантичний Альянс уже на наступному саміті у Вашингтоні запропонував Україні вступ в організацію.

Джерело: Расмуссен в інтерв’ю фінському інформагентству STT, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку ексгенсека НАТО, якщо Україні сказати, що її не можна запросити до членства в Альянсі, поки триває повномасштабна війна з боку Росії, Владіміру Путіну дадуть "виправдання для нескінченного продовження війни".

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Расмуссен вважає, що Альянс повинен чітко заявити: Україна стане членом НАТО незалежно від того, що робитиме Путін.

"Чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми завершимо війну", – додав він, тому спершу, на його думку, має бути вирішене питання членство України в Альянсі, а вже потім може настати завершення війни з Росією.

Колишній голова НАТО переконаний, що члени Альянсу зможуть досягти єдності в цьому питанні.

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На питання, як у разі вступу України вирішити проблему статті 5 Північноатлантичного договору щодо колективної самооборони, Расмуссен згадав про один із варіантів – коли дія статті поширюється лише на підконтрольну територію України.

Він вважає, що таке рішення фактично захистить майже всю територію України від російської агресії й дозволить залучити українські сили, які займаються операціями не на лінії зіткнення, для тиску на окупаційні війська РФ.

Расмуссен підкреслив, що проміжок між запрошенням України в НАТО та її членством має бути максимально коротким. І в цей час Україна повинна мати гарантії безпеки від Альянсу.

"Так само, як було зроблено у випадку Фінляндії та Швеції", – підсумував колишній генсек.

Читайте також: Час дорослішати: коли НАТО буде пропонувати членство Україні.

Теми: НАТОУкраїна
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