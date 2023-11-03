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СБУ викрила бізнесмена з Мелітополя, який будує для окупантів "зуби дракона"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 листопада 2023, 14:07
СБУ викрила бізнесмена з Мелітополя, який будує для окупантів зуби дракона
фото, яке СБУ отримала з ТГ-каналу підозрюваного

Служба безпеки повідомила про підозру підприємцю, який у тимчасово окупованій частині Запоріжжя виготовляє для агресора фортифікаційні споруди та ремонтує автошляхи.

Джерело: СБУ, Запорізька обласна прокуратура

Деталі: За даними спецслужби, йдеться про місцевого підприємця Ігоря Скоробогатька.

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За даними слідства, з початку збройної агресії підприємець, маючи проросійські погляди, добровільно погодився сприяти окупаційній адміністрації у реалізації злочинних рішень.

Після захоплення "Мелітопольського асфальтобетонного заводу" він за пропозицією ворога очолив його та став активно закликати працівників підприємства підтримати окупантів і співпрацювати з ними, зазначають у прокуратурі.

У жовтні 2022 року фігурант отримав від окупантів масштабний "підряд" на виготовлення понад 1-ї тисячі протитанкових загороджень, відомих як "зуби дракона".

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Такі пірамідальні бетонні перешкоди загарбники встановлюють уздовж власних ліній оборони, щоб стримати контрнаступ ЗСУ на південному фронті.

Також за даними слідства, Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Балицького, який сприяв його призначенню на "посаду" очільника захопленого "Мелітопольського асфальтобетонного заводу", кажуть в СБУ.

На потужностях свого заводу влітку 2022 року фігурант почав реконструкцію траси Мелітополь-Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання особового складу та військової техніки по території регіону, а також до Криму та у зворотному напрямку.

 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру в пособництві державі-агресору.

Дослівно СБУ: "Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Однак, СБУ знає про його місця перебування та здійснює комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави".

Теми: СБУвійнаокупація
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