Ворог гатив по Сумщині, скинув 25 мін

Протягом минулого дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 116 вибухів.

Реклама:

Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Глухівська, Середино-Будська, Есманська громади.

По Середино-Будській громаді ворог вдарив з мінометів, 13 вибухів.

По Краснопільській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли, 21 вибух, артобстріл, 6 вибухів та обстріл з РСЗВ "Град", 12 вибухів. Також по території громади здійснено атаки дроном-камікадзе, 2 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

В Есманській громаді зафіксовано 12 вибухів з міномету.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 24 міни. Також зафіксовано 3 вибухи з артилерії.

По Хотінській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли, 16 вибухів.

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл, 6 вибухів.

По Путивльській громаді ворог бив з мінометів, 2 вибухи.

По Білопільській громаді здійснено артилерійський обстріл, 5 вибухів.

У Дружбівській громадаі зафіксовано 1 вибух з міномету.

На Глухівську громаду росіяни скинули 1 міну.