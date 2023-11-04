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Враг бил по Сумщине, сбросил 25 мин

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 ноября 2023, 05:18
Враг бил по Сумщине, сбросил 25 мин
взрыв, фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 116 взрывов.

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Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Путивльская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Глуховская, Середино-Будская, Эсманская громады.

По Середино-Будской громаде враг ударил из минометов, 13 взрывов.

По Краснопольской громаде с территории РФ осуществлены минометные обстрелы, 21 взрыв, артобстрел, 6 взрывов и обстрел из РСЗО "Град", 12 взрывов. Также по территории громады осуществлены атаки дроном-камикадзе, 2 взрыва.

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В Эсманской громаде зафиксировано 12 взрывов из миномета.

На территорию Великописаревской общины россияне сбросили 24 мины. Также зафиксировано 3 взрыва из артиллерии.

По Хотинской громаде с территории РФ осуществлены минометные обстрелы, 16 взрывов.

Зноб-Новгородская община: был минометный обстрел, 6 взрывов.

По Путивльской общине враг бил из минометов, 2 взрыва.

По Белопольской громаде осуществлен артиллерийский обстрел, 5 взрывов.

В Дружбовской громаде зафиксирован 1 взрыв из миномета.

На Глуховскую громаду россияне сбросили 1 мину.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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