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У центрі Києва сталася стрілянина в готелі

Катерина ТищенкоСубота, 4 листопада 2023, 15:53
У центрі Києва сталася стрілянина в готелі
затриманий, фото поліції

У Києві на Печерську уродженець Одещини у готелі вистрілив з травматичної зброї в іншого чоловіка, зловмисника затримано.

Джерело: поліція Києва

Деталі: На вулиці Еспланадній у суботу мешканцями готелю розпочався конфлікт.

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Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва повідомив, що інцидент трапився на першому поверсі готелю між компанією осіб та невідомим.

"У ході словесного конфлікту порушник дістав зброю і вистрілив у одного із чоловіків, внаслідок чого потерпілий отримав поранення в ногу. Після скоєного зловмисник відразу втік з місця події на автомобілі, тож у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та всі наряди поліції були орієнтовані на розшук даного авто", - зазначив він.

Протягом години правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Михайла Бойчука. Ним виявився уродженець Одещини, 1990 року народження.

ВІДЕО ДНЯ
 

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – травматичний пістолет.

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Фігуранту загрожує до семи років увʼязнення. 

Теми: Київ
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