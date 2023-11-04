У центрі Києва сталася стрілянина в готелі
У Києві на Печерську уродженець Одещини у готелі вистрілив з травматичної зброї в іншого чоловіка, зловмисника затримано.
Джерело: поліція Києва
Деталі: На вулиці Еспланадній у суботу мешканцями готелю розпочався конфлікт.
Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва повідомив, що інцидент трапився на першому поверсі готелю між компанією осіб та невідомим.
"У ході словесного конфлікту порушник дістав зброю і вистрілив у одного із чоловіків, внаслідок чого потерпілий отримав поранення в ногу. Після скоєного зловмисник відразу втік з місця події на автомобілі, тож у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та всі наряди поліції були орієнтовані на розшук даного авто", - зазначив він.
Протягом години правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Михайла Бойчука. Ним виявився уродженець Одещини, 1990 року народження.
Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – травматичний пістолет.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Фігуранту загрожує до семи років увʼязнення.