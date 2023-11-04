У центрі Києва сталася стрілянина в готелі

У Києві на Печерську уродженець Одещини у готелі вистрілив з травматичної зброї в іншого чоловіка, зловмисника затримано.

Джерело: поліція Києва

Деталі: На вулиці Еспланадній у суботу мешканцями готелю розпочався конфлікт.

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Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва повідомив, що інцидент трапився на першому поверсі готелю між компанією осіб та невідомим.

"У ході словесного конфлікту порушник дістав зброю і вистрілив у одного із чоловіків, внаслідок чого потерпілий отримав поранення в ногу. Після скоєного зловмисник відразу втік з місця події на автомобілі, тож у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та всі наряди поліції були орієнтовані на розшук даного авто", - зазначив він.

Протягом години правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Михайла Бойчука. Ним виявився уродженець Одещини, 1990 року народження.

ВІДЕО ДНЯ

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – травматичний пістолет.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Фігуранту загрожує до семи років увʼязнення.