В центре Киева произошла стрельба в отеле

В Киеве на Печерске уроженец Одесской области в отеле выстрелил из травматического оружия в другого мужчину, злоумышленник задержан.

Источник: полиция Киева

Детали: На улице Эспланадной в субботу жителями отеля начался конфликт.

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Начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва сообщил, что инцидент произошел на первом этаже отеля между компанией лиц и неизвестным.

"В ходе словесного конфликта нарушитель достал оружие и выстрелил в одного из мужчин, в результате чего пострадавший получил ранение в ногу. После содеянного злоумышленник сразу скрылся с места происшествия на автомобиле, поэтому в столице была введена специальная полицейская операция и все наряды полиции были ориентированы на розыск данного авто", - отметил он.

В течение часа правоохранители задержали мужчину на улице Михаила Бойчука. Им оказался уроженец Одесской области, 1990 года рождения.

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Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обыска авто следователи изъяли вероятное орудие совершения преступления - травматический пистолет.

Сейчас решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Фигуранту грозит до семи лет заключения.