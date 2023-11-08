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У Львові демонтували скульптуру, встановлену на честь Терешкової

"Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 15:35
У Львові демонтували скульптуру, встановлену на честь Терешкової
Фото: Андрій Москаленко

У Львові демонтували скульптурну композицію "Космонавтика", яку встановили на честь космонавтки СРСР Валентини Терешкової, яка є депутаткою Держдуми Росії і у 2014 році підтримала анексію Криму.

Джерело: Радіо Свобода, повідомлення першого заступника мера Львова Андрія Москаленка

Деталі: Композицію встановили у 1983 році у сквері на тодішній вулиці Терешкової, яку у 1991 році перейменована на Виговського.

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Скульптурну композицію "Космонавтика" після демонтажу відправлять у музей "Територія терору".

 
Фото: Андрій Москаленко

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Теми: Львівісторіяпропаганда
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