У Львові демонтували скульптуру, встановлену на честь Терешкової
Середа, 8 листопада 2023, 15:35
У Львові демонтували скульптурну композицію "Космонавтика", яку встановили на честь космонавтки СРСР Валентини Терешкової, яка є депутаткою Держдуми Росії і у 2014 році підтримала анексію Криму.
Джерело: Радіо Свобода, повідомлення першого заступника мера Львова Андрія Москаленка
Деталі: Композицію встановили у 1983 році у сквері на тодішній вулиці Терешкової, яку у 1991 році перейменована на Виговського.
Реклама:
Скульптурну композицію "Космонавтика" після демонтажу відправлять у музей "Територія терору".
Передісторія:
- 9 лютого 2023 року у столичному Маріїнському парку демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.
- В липні 2021 року у Львові демонтували центральну скульптурну групу радянського монумента слави – дві бронзові фігури – "батьківщини-матері" та червоноармійця, який тримає меч.
ВІДЕО ДНЯ