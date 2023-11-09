Загибель помічника Залужного: офіцеру з апарату головкома повідомили про підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.

Джерело: пресслужба ДБР, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю.

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Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.

Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Олега Тімченка.

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Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

За даними "Української правди", сторона обвинувачення клопотатиме про цілодобовий домашній арешт підозрюваного.

Що передувало: Державне бюро розcлідувань повіломило, що розглядає 4 версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова, пріоритетною є – нещасний випадок.

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