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Загибель помічника Залужного: офіцеру з апарату головкома повідомили про підозру

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 листопада 2023, 11:31
Загибель помічника Залужного: офіцеру з апарату головкома повідомили про підозру
фото прокуратури

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.

Джерело: пресслужба ДБР, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю.

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Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.

Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Олега Тімченка

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Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

За даними "Української правди", сторона обвинувачення клопотатиме про цілодобовий домашній арешт підозрюваного.

Що передувало: Державне бюро розcлідувань повіломило, що розглядає 4 версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова, пріоритетною є – нещасний випадок.

Передісторія:

  • Ввечері понеділка 6 листопада стало відомо, що в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в своєму домі загинув 39 річний військовий. Його 13-річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.
  • Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині.
  • Дружина загиблого Частякова розповіла, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому. 6 листопада Частяков відзначав день народження.
  • Співрозмовник УП в Генштабі зазначає, що Частяков закінчував Військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце.  Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
  • За даними МВС, чоловік, який подарував гранати Частякову, розповів слідству, що попереджав про справжність цих боєприпасів.

Теми: Залужнийнадзвичайна подіяКиївська областьДБР
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