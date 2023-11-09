Загибель помічника Залужного: офіцеру з апарату головкома повідомили про підозру
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.
Джерело: пресслужба ДБР, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Дослівно: "Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю.
Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.
Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів".
Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Олега Тімченка.
Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.
За даними "Української правди", сторона обвинувачення клопотатиме про цілодобовий домашній арешт підозрюваного.
Що передувало: Державне бюро розcлідувань повіломило, що розглядає 4 версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова, пріоритетною є – нещасний випадок.
Передісторія:
- Ввечері понеділка 6 листопада стало відомо, що в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в своєму домі загинув 39 річний військовий. Його 13-річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.
- Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині.
- Дружина загиблого Частякова розповіла, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому. 6 листопада Частяков відзначав день народження.
- Співрозмовник УП в Генштабі зазначає, що Частяков закінчував Військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
- За даними МВС, чоловік, який подарував гранати Частякову, розповів слідству, що попереджав про справжність цих боєприпасів.