Росія скликає Радбез ООН через удари по Ємену – росЗМІ

Російські ЗМІ повідомили, що Росія запросила скликання Радбезу ООН через удари США, Британії та союзників по базах хуситів у Ємені.

Джерело: російське видання РБК

Дослівно: "Росія запросила на 12 січня термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку із завданням США і Великобританією ударів по Ємену".

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Що передувало: Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Президент Штатів Джо Байден підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали "цілеспрямованих ударів по військових об'єктах" хуситів у Ємені.