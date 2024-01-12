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Росія скликає Радбез ООН через удари по Ємену – росЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 12 січня 2024, 03:56
Росія скликає Радбез ООН через удари по Ємену – росЗМІ
Радбез ООН , ілюстративне фото AFP via Getty Images

Російські ЗМІ повідомили, що Росія запросила скликання Радбезу ООН через удари США, Британії та союзників по базах хуситів у Ємені.

Джерело: російське видання РБК

Дослівно: "Росія запросила на 12 січня термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку із завданням США і Великобританією ударів по Ємену".

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Що передувало: Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Президент Штатів Джо Байден підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали "цілеспрямованих ударів по військових об'єктах" хуситів у Ємені.

Теми: РосіяООНБлизький Схід
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