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Россия созывает Совбез ООН из-за ударов по Йемену – росСМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 12 января 2024, 03:56
Россия созывает Совбез ООН из-за ударов по Йемену – росСМИ
Совбез ООН, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Российские СМИ сообщили, что Россия запросила созыв Совбеза ООН из-за ударов США, Британии и союзников по базам хуситов в Йемене.

Источник: российское издание РБК

Дословно: "Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену".

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Что предшествовало: Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.

Президент Штатов Джо Байден подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подтвердил, что военно-воздушные силы его страны нанесли "целенаправленные удары по военным объектам" хуситов в Йемене.

Темы: РосcияООНБлижний Восток
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