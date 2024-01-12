Законная самооборона: более 10 стран сделали совместное заявление об ударах по йеменским хуситам

Самолет RAF Typhoon поднимается в воздух, чтобы присоединиться к коалиции во главе с США для нанесения авиаударов по военным объектам в Йемене, фото: Министерство обороны Великобритании

Коалиция стран, созданная для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов, обнародовала совместное заявление, в котором назвала удары по хуситам законной самообороной.

Источник: заявление Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Корея, Соединённого Королевства, Соединённых Штатов Америки и Канады, обнародованное Белым домом

Дословно: "В ответ на продолжение незаконных, опасных и дестабилизирующих нападений хуситов на суда, в том числе коммерческие, следующие через Красное море, вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии нанесли совместные удары в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, согласно Уставу ООН, по ряду объектов в контролируемых хуситами районах Йемена.

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Эти высокоточные удары имели целью подорвать и ослабить возможности хуситов угрожать мировой торговле и жизни международных мореплавателей на одном из важнейших водных путей в мире".

"Более двух десятков нападений хуситов на коммерческие суда с середины ноября представляют международный вызов. Сегодняшняя акция продемонстрировала общую приверженность свободе судоходства, международной торговле и защите жизни моряков от незаконных и неоправданных нападений".

Детали: В этом заявлении страны "призвали к немедленному прекращению незаконных нападений и предупредили, что злоумышленники будут привлечены к ответственности, если они и в дальнейшем будут угрожать жизни людей, мировой экономике и свободному движению товаров на критически важных водных артериях региона".

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Страны отметили, что их целью остается деэскалация напряженности и восстановление стабильности в Красном море.

"Пусть наше послание будет четким: мы без колебаний будем защищать жизнь и свободный поток торговли на одном из важнейших водных путей мира перед лицом постоянных угроз", - говорится в заявлении.

Что предшествовало: Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.

Президент Штатов Джо Байден подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подтвердил, что военно-воздушные силы его страны нанесли "целенаправленные удары по военным объектам" хуситов в Йемене.