Зеленський про стеження за Bihus.Info: "Будь-який тиск на журналістів неприпустимий"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info, про яке напередодні з’явилася інформація.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема фактом стеження за журналістами. СБУ почала розслідування і з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий".

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Деталі: Також президент повідомив, що на нараді заслухав основні доповіді щодо протидії колаборантам та щодо знищення логістики ворога.

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