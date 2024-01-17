Зеленський про стеження за Bihus.Info: "Будь-який тиск на журналістів неприпустимий"
Середа, 17 січня 2024, 22:19
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info, про яке напередодні з’явилася інформація.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема фактом стеження за журналістами. СБУ почала розслідування і з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий".
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Деталі: Також президент повідомив, що на нараді заслухав основні доповіді щодо протидії колаборантам та щодо знищення логістики ворога.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info ймовірно вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
- Пізніше Бігус заявив, що після спілкування з фігурантами відео з’ясувалося, що за членами редакції Bihus.Info стежили близько року, а фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими пройшли місяці.
- Парламентський комітет з питань свободи слова обіцяв направити запит до Служби безпеки України задля з’ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.Info.
- Служба безпеки України 17 січня заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info.