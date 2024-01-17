Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с правоохранителями, в том числе с главой СБУ Василием Малюком, на нем обсудили слежку за журналистами Bihus.Info, о которой накануне появилась информация.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Отдельно по ситуации с нашими журналистами, в частности фактом слежки за журналистами. СБУ начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо".

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Детали: Также президент сообщил, что на совещании заслушал основные доклады по противодействию коллаборантам и по уничтожению логистики врага.

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