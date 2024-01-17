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Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Татьяна ОлейникСреда, 17 января 2024, 22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: Любое давление на журналистов недопустимо
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с правоохранителями, в том числе с главой СБУ Василием Малюком, на нем обсудили слежку за журналистами Bihus.Info, о которой накануне появилась информация.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Отдельно по ситуации с нашими журналистами, в частности фактом слежки за журналистами. СБУ начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо".

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Детали: Также президент сообщил, что на совещании заслушал основные доклады по противодействию коллаборантам и по уничтожению логистики врага.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
  • Позже Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
  • Парламентский комитет по вопросам свободы слова обещал сформировать запрос в Службу безопасности Украины для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.
  • Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info.

Темы: СМИскандал
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