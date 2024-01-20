Болдуїну висунули нові звинувачення через смерть Гатчінс

Американський актор Алек Болдуїн був звинувачений великим журі у ненавмисному вбивстві у справі про зйомки фільму "Іржа", менш ніж через рік після того, як прокуратура зняла аналогічні звинувачення з нього.

Джерело: Washington Post

Деталі: У поданій у п'ятницю заяві до суду Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Болдуїн звинувачується в тому, що він спричинив смерть операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа" в 2021 році.

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У документі перераховано два пункти обвинувачення у ненавмисному вбивстві.

Основне звинувачення полягає в тому, що актор недбало поводився з реквізитним пістолетом.

Інше – що Болдуін спричинив смерть Гатчінс "з повним ігноруванням або байдужістю до безпеки інших".

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