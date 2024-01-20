Болдуїну висунули нові звинувачення через смерть Гатчінс
Субота, 20 січня 2024, 03:14
Американський актор Алек Болдуїн був звинувачений великим журі у ненавмисному вбивстві у справі про зйомки фільму "Іржа", менш ніж через рік після того, як прокуратура зняла аналогічні звинувачення з нього.
Джерело: Washington Post
Деталі: У поданій у п'ятницю заяві до суду Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Болдуїн звинувачується в тому, що він спричинив смерть операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа" в 2021 році.
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У документі перераховано два пункти обвинувачення у ненавмисному вбивстві.
Основне звинувачення полягає в тому, що актор недбало поводився з реквізитним пістолетом.
Інше – що Болдуін спричинив смерть Гатчінс "з повним ігноруванням або байдужістю до безпеки інших".
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Передісторія:
- 22 жовтня 2021 року стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.
- МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.
- Профспілка працівників повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був один бойовий патрон.
- Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством.
- Згодом Алек Болдуїн вперше публічно розповів після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив Галину Гатчінс, що операторка-українка була його подругою.