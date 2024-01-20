Болдуину выдвинули новые обвинения из-за смерти Хатчинс
Суббота, 20 января 2024, 03:14
Американский актер Алек Болдуин был обвинен большим жюри в непредумышленном убийстве по делу о съемках фильма "Ржавчина", менее чем через год после того, как прокуратура сняла аналогичные обвинения с него.
Источник: Washington Post
Детали: В поданном в пятницу заявлении в суд Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Болдуин обвиняется в том, что он повлек смерть оператора Галины Гатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году.
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В документе перечислены два пункта обвинения в непредумышленном убийстве.
Основное обвинение заключается в том, что актер небрежно обращался с реквизитным пистолетом.
Другое – что Болдуин повлек смерть Хатчинс "с полным игнорированием или безразличием к безопасности других".
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Предыстория:
- 22 октября 2021 года стало известно, что на съемочной площадке в штате Нью-Мексико Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого. Погибла украинка – 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс.
- МИД Украины получило подтверждение принадлежности Хатчинс к украинскому гражданству.
- Профсоюз работников сообщил, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон.
- Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он застрелил украинку оператора Галину Хатчинс.