Болдуину выдвинули новые обвинения из-за смерти Хатчинс

Американский актер Алек Болдуин был обвинен большим жюри в непредумышленном убийстве по делу о съемках фильма "Ржавчина", менее чем через год после того, как прокуратура сняла аналогичные обвинения с него.

Источник: Washington Post

Детали: В поданном в пятницу заявлении в суд Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Болдуин обвиняется в том, что он повлек смерть оператора Галины Гатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году.

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В документе перечислены два пункта обвинения в непредумышленном убийстве.

Основное обвинение заключается в том, что актер небрежно обращался с реквизитным пистолетом.

Другое – что Болдуин повлек смерть Хатчинс "с полным игнорированием или безразличием к безопасности других".

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