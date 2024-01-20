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Єрмак: Оборонна позиція призведе до замороження війни, на яке ми не погодимося

Катерина ТищенкоСубота, 20 січня 2024, 15:20
Єрмак: Оборонна позиція призведе до замороження війни, на яке ми не погодимося
Андрій Єрмак, фото ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту, а Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт з РФ.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro, йдеться в Telegram голови ОП

Дослівно: "Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з Путіним.

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Рішення полягає не в тому, щоб зупинитися, а в тому, щоб бути реалістами, бути сильними, бути разом з нашими партнерами і не зупинятися".

Деталі: Єрмак зазначив, що ситуація на фронті "безперечно, складна, але мотивація нашого народу, мотивація наших воїнів дуже висока".

"На фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати.

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Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває", – розповів голова ОП.

Він також звернувся до партнерів України із закликом "Дайте нам зброю, і ми зробимо роботу".

"Ми розраховуємо на наших партнерів, а також працюємо над розвитком нашого військово-промислового комплексу. Росіяни все ще сподіваються мати перевагу над нами в ресурсах. Нам доводиться розраховувати на технологічні переваги. Лінія фронту простягається на понад 2 000 кілометрів, і більша її частина є ареною дуже жорстоких боїв. Ми повинні бути реалістами", – сказав Єрмак.

Що передувало: 15 січня командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що цілями української армії залишається утримання позицій і виснаження ворога.

За даними Financial Times, українська армія переходить до активної оборони і однією із можливих причин є те, що Росія може готувати новий великий наступ влітку 2024 року.

Теми: Андрій Єрмаквійна
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