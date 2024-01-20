Єрмак: Оборонна позиція призведе до замороження війни, на яке ми не погодимося

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту, а Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт з РФ.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro, йдеться в Telegram голови ОП

Дослівно: "Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з Путіним.

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Рішення полягає не в тому, щоб зупинитися, а в тому, щоб бути реалістами, бути сильними, бути разом з нашими партнерами і не зупинятися".

Деталі: Єрмак зазначив, що ситуація на фронті "безперечно, складна, але мотивація нашого народу, мотивація наших воїнів дуже висока".

"На фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати.

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Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває", – розповів голова ОП.

Він також звернувся до партнерів України із закликом "Дайте нам зброю, і ми зробимо роботу".

"Ми розраховуємо на наших партнерів, а також працюємо над розвитком нашого військово-промислового комплексу. Росіяни все ще сподіваються мати перевагу над нами в ресурсах. Нам доводиться розраховувати на технологічні переваги. Лінія фронту простягається на понад 2 000 кілометрів, і більша її частина є ареною дуже жорстоких боїв. Ми повинні бути реалістами", – сказав Єрмак.

Що передувало: 15 січня командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що цілями української армії залишається утримання позицій і виснаження ворога.

За даними Financial Times, українська армія переходить до активної оборони і однією із можливих причин є те, що Росія може готувати новий великий наступ влітку 2024 року.