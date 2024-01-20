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Ермак: Оборонительная позиция приведет к замораживанию войны, на которое мы не согласимся

Катерина ТищенкоСуббота, 20 января 2024, 15:20
Ермак: Оборонительная позиция приведет к замораживанию войны, на которое мы не согласимся
Андрей Ермак, фото ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переход к оборонительной позиции часто приводит к замораживанию конфликта, а Украина никогда не согласится на замороженный конфликт с РФ.

Источник: Ермак в интервью французской газете Le Figaro, говорится в Telegram главы ОП

Дословно: "Невозможно вести оборонительную войну. Переход к оборонительной позиции часто приводит к замораживанию конфликта. Мы видели это с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным.

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Решение заключается не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться".

Детали: Ермак отметил, что ситуация на фронте "бесспорно, сложная, но мотивация нашего народа, мотивация наших воинов очень высока".

"На фронте войска жалуются на нехватку людей и ресурсов и говорят, что они больше не в состоянии наступать. Это, бесспорно, проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Многие из них находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который вскоре будет подан в парламент. И над реалистичной военной стратегией. Переходный период все еще продолжается", – рассказал глава ОП.

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Он также обратился к партнерам Украины с призывом "Дайте нам оружие, и мы сделаем работу".

"Мы рассчитываем на наших партнеров, а также работаем над развитием нашего военно-промышленного комплекса. Россияне все еще надеются иметь преимущество над нами в ресурсах. Нам приходится рассчитывать на технологические преимущества. Линия фронта простирается более чем на 2 000 километров, и большая ее часть является ареной очень жестоких боев. Мы должны быть реалистами", – сказал Ермак.

Что предшествовало: 15 января командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что целями украинской армии остается удержание позиций и истощение врага.

По данным Financial Times, украинская армия переходит к активной обороне и одной из возможных причин является то, что Россия может готовить новое крупное наступление летом 2024 года.

Темы: Андрей Ермаквойна
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