Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Служба безпеки знайде винних у незаконному стеженні за українськими журналістами.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, повну версію якого оприлюднено Офісом президента
Деталі: Ведучий запитав Зеленського про ситуацію з незалежними журналістами в Україні, яких "залякували, декого фізично".
Пряма мова Зеленського: "Одразу була відкрита кримінальна справа, це дуже важливо. Я запросив голову Служби безпеки України, а також отримав деталі від генерального прокурора. Напевно, хтось скаже: "Ну, був відеозапис медійників, нічого не сталося". Я вважаю, що сталося. І треба знайти відповіді на все це. І тому Служба безпеки буде це розслідувати, і все знайдуть".
Більше деталей: Судячи з питання про залякування, воно могло стосуватися ситуації з журналістом Юрієм Ніколовим. Однак відповідь президента про "відеозапис медійників" свідчить про те, що він говорив про незаконне спостереження за командою проєкту Bihus.Info.
Передісторія:
- 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info ймовірно вживають наркотичні речовини. Бігус заявив, що після спілкування з фігурантами відео з’ясувалося, що за членами редакції Bihus.Info стежили близько року, а фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими пройшли місяці.
- Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info. За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).
- 17 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info.
- Разом з тим, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати. Анонімні Telegram-канали опублікували відео, на якому чоловіки стукають у двері його квартири і погрожують йому.
- 21 січня в прокуратурі заявили, що встановили осіб, які ломилися в дім журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.