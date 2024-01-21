Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Служба безпеки знайде винних у незаконному стеженні за українськими журналістами.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, повну версію якого оприлюднено Офісом президента

Деталі: Ведучий запитав Зеленського про ситуацію з незалежними журналістами в Україні, яких "залякували, декого фізично".

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Пряма мова Зеленського: "Одразу була відкрита кримінальна справа, це дуже важливо. Я запросив голову Служби безпеки України, а також отримав деталі від генерального прокурора. Напевно, хтось скаже: "Ну, був відеозапис медійників, нічого не сталося". Я вважаю, що сталося. І треба знайти відповіді на все це. І тому Служба безпеки буде це розслідувати, і все знайдуть".

Більше деталей: Судячи з питання про залякування, воно могло стосуватися ситуації з журналістом Юрієм Ніколовим. Однак відповідь президента про "відеозапис медійників" свідчить про те, що він говорив про незаконне спостереження за командою проєкту Bihus.Info.

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