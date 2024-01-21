Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Служба безопасности найдет виновных в незаконной слежке за украинскими журналистами.

Источник: Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, полная версия которого обнародована Офисом президента

Детали: Ведущий спросил Зеленского о ситуации с независимыми журналистами в Украине, которых "запугивали, некоторых физически".

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Прямая речь Зеленского: "Сразу было открыто уголовное дело, это очень важно. Я пригласил главу Службы безопасности Украины, а также получил детали от генерального прокурора. Наверное, кто-то скажет: "Ну, была видеозапись медийщиков, ничего не произошло". Я считаю, что произошло. И надо найти ответы на все это. И поэтому Служба безопасности будет это расследовать, и все найдут".

Больше деталей: Судя по вопросу о запугивании, он мог касаться ситуации с журналистом Юрием Николовым. Однако ответ президента о "видеозаписи медийщиков" свидетельствует о том, что он говорил о незаконном наблюдении за командой проекта Bihus.Info.

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