Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Служба безопасности найдет виновных в незаконной слежке за украинскими журналистами.
Источник: Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, полная версия которого обнародована Офисом президента
Детали: Ведущий спросил Зеленского о ситуации с независимыми журналистами в Украине, которых "запугивали, некоторых физически".
Прямая речь Зеленского: "Сразу было открыто уголовное дело, это очень важно. Я пригласил главу Службы безопасности Украины, а также получил детали от генерального прокурора. Наверное, кто-то скажет: "Ну, была видеозапись медийщиков, ничего не произошло". Я считаю, что произошло. И надо найти ответы на все это. И поэтому Служба безопасности будет это расследовать, и все найдут".
Больше деталей: Судя по вопросу о запугивании, он мог касаться ситуации с журналистом Юрием Николовым. Однако ответ президента о "видеозаписи медийщиков" свидетельствует о том, что он говорил о незаконном наблюдении за командой проекта Bihus.Info.
Предыстория:
- 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества. Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
- Парламентский комитет по вопросам свободы слова обещал сформировать запрос в Службу безопасности Украины для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.
- Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info. По данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).
- 17 января Зеленский сообщил, что провел совещание с правоохранителями, в том числе с главой СБУ Василием Малюком, на нем обсудили слежку за журналистами Bihus.Info.
- В то же время, журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать. Анонимные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором мужчины стучат в дверь его квартиры и угрожают ему.
- 21 января в прокуратуре заявили, что установили лиц, которые ломились в дом журналиста-расследователя Юрия Николова с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей.