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РФ вкидає списки на обмін 24 січня через пропагандистів, ми не будемо на це вестися – Юсов

Альона Мазуренко Четвер, 25 січня 2024, 16:40
РФ вкидає списки на обмін 24 січня через пропагандистів, ми не будемо на це вестися – Юсов
АНДРІЙ ЮСОВ. ФОТО УП

За словами представника головного управління розвідки, Росія офіційно не публікує списки військовополонених, яких повинні були обміняти, натомість вдається до вкидів через пропагандистів. 

Джерело: представник української військової розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "По-перше, списки (полонених, яких повинні були обміняти 24 січня - ред.) були відомі. Інша справа, які списки. 

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В Україні офіційну інформацію повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і офіційні посадові особи, зокрема уповноважений зі справ людини Верховної Ради.

З боку держави-агресора: пропагандисти, Симоньян, Шарій і так далі, висвітлюють ті чи інші списки.

Тобто, це робить не Міноборони агресора, не гуманітарний штаб, який відповідає за питання поводження з військовополоненими, а пропаганда. 

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Справа в тому, що коментувати ту інформацію, яку навмисно вкидує російська пропаганда, це означає брати участь в реалізації їхньої операції.

Звичайно, коли будуть офіційно повідомлені такі списки, тоді будуть і офіційні коментарі".

Деталі: Юсов наголосив, що для того, щоб порівняти списки на обмін, Росія повинна офіційно опублікувати їх через держвідомство чи уповноваженого. Україна не буде коментувати списки пропагандистів, щоб не надавати їм легітимного статусу і не вестися на провокацію окупантів.

Нагадаємо: Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військового літака "Іл-76" у Бєлгородській області РФ.

  • Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі зазначили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
  • Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. 
  • Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії
  • Головне управління розвідки МОУ констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство зазначило, що не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту. 
  • Білий дім заявив, що поки не має достатньо інформації, щоб встановити, що сталося з літаком Іл-76.

Теми: обмінполоненіІл-76 у РосіїГУР
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