РФ вкидає списки на обмін 24 січня через пропагандистів, ми не будемо на це вестися – Юсов

За словами представника головного управління розвідки, Росія офіційно не публікує списки військовополонених, яких повинні були обміняти, натомість вдається до вкидів через пропагандистів.

Джерело: представник української військової розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "По-перше, списки (полонених, яких повинні були обміняти 24 січня - ред.) були відомі. Інша справа, які списки.

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В Україні офіційну інформацію повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і офіційні посадові особи, зокрема уповноважений зі справ людини Верховної Ради.

З боку держави-агресора: пропагандисти, Симоньян, Шарій і так далі, висвітлюють ті чи інші списки.

Тобто, це робить не Міноборони агресора, не гуманітарний штаб, який відповідає за питання поводження з військовополоненими, а пропаганда.

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Справа в тому, що коментувати ту інформацію, яку навмисно вкидує російська пропаганда, це означає брати участь в реалізації їхньої операції.

Звичайно, коли будуть офіційно повідомлені такі списки, тоді будуть і офіційні коментарі".

Деталі: Юсов наголосив, що для того, щоб порівняти списки на обмін, Росія повинна офіційно опублікувати їх через держвідомство чи уповноваженого. Україна не буде коментувати списки пропагандистів, щоб не надавати їм легітимного статусу і не вестися на провокацію окупантів.

Нагадаємо: Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військового літака "Іл-76" у Бєлгородській області РФ.