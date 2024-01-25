Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ вбрасывает списки на обмен 24 января через пропагандистов, мы не будем на это вестись – Юсов

Алена МазуренкоЧетверг, 25 января 2024, 16:40
РФ вбрасывает списки на обмен 24 января через пропагандистов, мы не будем на это вестись – Юсов
АНДРЕЙ ЮСОВ. ФОТО УП

По словам представителя главного управления разведки, Россия официально не публикует списки военнопленных, которых должны были обменять, зато прибегает к вбросам через пропагандистов.

Источник: представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Во-первых, списки (пленных, которых должны были обменять 24 января - ред.) были известны. Другое дело, какие списки.

Реклама:

В Украине официальную информацию сообщает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и официальные должностные лица, в частности уполномоченный по делам человека Верховной Рады.

Со стороны государства-агрессора: пропагандисты, Симоньян, Шарий и так далее. Освещают те или иные списки.

То есть, это делает не Минобороны агрессора, не гуманитарный штаб, который отвечает за вопросы обращения с военнопленными, а пропаганда.

ВИДЕО ДНЯ

Дело в том, что комментировать ту информацию, которую намеренно вбрасывает российская пропаганда, это означает участвовать в реализации их операции.

Конечно, когда будут официально сообщены такие списки, тогда будут и официальные комментарии".

Детали: Юсов отметил, что для того, чтобы сравнить списки на обмен, Россия должна официально опубликовать их через госведомство или уполномоченного. Украина не будет комментировать списки пропагандистов, чтобы не предоставлять им легитимного статуса и не вестись на провокацию оккупантов.

Напомним: Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского военного самолета "Ил-76" в Белгородской области РФ.

  • Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
  • После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию
  • Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии. 
  • Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, при этом ведомство отметило, что не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту.
  • Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.

Темы: обменпленныеИл-76 в РоссииГУР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

обмен
Ждали на Сумщине: в ГУР рассказали детали обмена пленными, который сорвался
Украина будет делать все, чтобы обмены пленными происходили − Лубинец
ГУР: Обмен не состоялся. Падение Ил-76 может свидетельствовать о преднамеренных действиях РФ
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: