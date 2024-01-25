РФ вбрасывает списки на обмен 24 января через пропагандистов, мы не будем на это вестись – Юсов
По словам представителя главного управления разведки, Россия официально не публикует списки военнопленных, которых должны были обменять, зато прибегает к вбросам через пропагандистов.
Источник: представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Во-первых, списки (пленных, которых должны были обменять 24 января - ред.) были известны. Другое дело, какие списки.
В Украине официальную информацию сообщает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и официальные должностные лица, в частности уполномоченный по делам человека Верховной Рады.
Со стороны государства-агрессора: пропагандисты, Симоньян, Шарий и так далее. Освещают те или иные списки.
То есть, это делает не Минобороны агрессора, не гуманитарный штаб, который отвечает за вопросы обращения с военнопленными, а пропаганда.
Дело в том, что комментировать ту информацию, которую намеренно вбрасывает российская пропаганда, это означает участвовать в реализации их операции.
Конечно, когда будут официально сообщены такие списки, тогда будут и официальные комментарии".
Детали: Юсов отметил, что для того, чтобы сравнить списки на обмен, Россия должна официально опубликовать их через госведомство или уполномоченного. Украина не будет комментировать списки пропагандистов, чтобы не предоставлять им легитимного статуса и не вестись на провокацию оккупантов.
Напомним: Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского военного самолета "Ил-76" в Белгородской области РФ.
- Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
- После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.
- Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии.
- Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, при этом ведомство отметило, что не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту.
- Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.