РФ вбрасывает списки на обмен 24 января через пропагандистов, мы не будем на это вестись – Юсов

По словам представителя главного управления разведки, Россия официально не публикует списки военнопленных, которых должны были обменять, зато прибегает к вбросам через пропагандистов.

Источник: представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Во-первых, списки (пленных, которых должны были обменять 24 января - ред.) были известны. Другое дело, какие списки.

Реклама:

В Украине официальную информацию сообщает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и официальные должностные лица, в частности уполномоченный по делам человека Верховной Рады.

Со стороны государства-агрессора: пропагандисты, Симоньян, Шарий и так далее. Освещают те или иные списки.

То есть, это делает не Минобороны агрессора, не гуманитарный штаб, который отвечает за вопросы обращения с военнопленными, а пропаганда.

ВИДЕО ДНЯ

Дело в том, что комментировать ту информацию, которую намеренно вбрасывает российская пропаганда, это означает участвовать в реализации их операции.

Конечно, когда будут официально сообщены такие списки, тогда будут и официальные комментарии".

Детали: Юсов отметил, что для того, чтобы сравнить списки на обмен, Россия должна официально опубликовать их через госведомство или уполномоченного. Украина не будет комментировать списки пропагандистов, чтобы не предоставлять им легитимного статуса и не вестись на провокацию оккупантов.

Напомним: Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского военного самолета "Ил-76" в Белгородской области РФ.