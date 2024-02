Умєров запропонував провести форум оборонних індустрій із країнами Балтії

Міністр оборони Рустем Умєров пропонує провести спільний оборонний форум України й держав Балтії.

Джерело: Умєров у соцмережі Х за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві 27 січня, пише "Європейська правда"

🇺🇦 🇱🇹 Had the pleasure of meeting with Gabrielius Landsbergis @GLandsbergis, the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, in Kyiv.



I am grateful to the government and people of Lithuania for their unwavering support of Ukraine, particularly for their leadership in the demining… pic.twitter.com/qHk5NNiw93

