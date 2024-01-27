Умєров запропонував провести форум оборонних індустрій із країнами Балтії

Умєров і Ландсбергіс у Києві, фото з Х Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров пропонує провести спільний оборонний форум України й держав Балтії.

Джерело: Умєров у соцмережі Х за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві 27 січня, пише "Європейська правда"

🇺🇦 🇱🇹 Had the pleasure of meeting with Gabrielius Landsbergis @GLandsbergis, the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, in Kyiv.



I am grateful to the government and people of Lithuania for their unwavering support of Ukraine, particularly for their leadership in the demining… pic.twitter.com/qHk5NNiw93 Реклама: January 27, 2024

Деталі: Під час зустрічі голова Міноборони подякував уряду та народу Литви за непохитну підтримку України, зокрема за лідерство в коаліції з розмінування, та поінформував голову литовського МЗС про ситуацію на передовій.

Дослівно: "Обговорили можливість обміну військовим досвідом та співпраці у сфері військових технологій. Запропонував організувати спільний форум України та країн Балтії з питань ОПК за участю провідних виробників та інвесторів".

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Що передувало: Раніше міністри закордонних справ України та Литви Дмитро Кулеба та Габріелюс Ландсбергіс обговорили спільне виробництво безпілотників.

Ще минулого року Київ оголошував, що працює над створенням альянсу оборонних індустрій, який би об’єднав виробничі потужності збройових підприємств України та держав Заходу й допоміг налагодити виробництво сучасної техніки для потреб Збройних Сил.

У грудні минулого року Україна провела спільний оборонний форум зі США.