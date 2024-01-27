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Умеров предложил провести форум оборонных индустрий со странами Балтии

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 27 января 2024, 18:32
Умеров предложил провести форум оборонных индустрий со странами Балтии
Умеров и Ландсбергис в Киеве, фото из Х Умерова

Министр обороны Рустем Умеров предлагает провести совместный оборонный форум Украины и государств Балтии.

Источник: Умеров в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве 27 января, пишет "Европейская правда"

Детали: Во время встречи глава Минобороны поблагодарил правительство и народ Литвы за непоколебимую поддержку Украины, в частности за лидерство в коалиции по разминированию, и проинформировал главу литовского МИД о ситуации на передовой.

Дословно: "Обсудили возможность обмена военным опытом и сотрудничества в сфере военных технологий. Предложил организовать общий форум Украины и стран Балтии по вопросам ОПК с участием ведущих производителей и инвесторов".

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Что предшествовало: Ранее министры иностранных дел Украины и Литвы Дмитрий Кулеба и Габриелюс Ландсбергис обсудили совместное производство беспилотников.

Еще в прошлом году Киев объявлял, что работает над созданием альянса оборонных индустрий, который бы объединил производственные мощности оружейных предприятий Украины и государств Запада и помог наладить производство современной техники для нужд Вооруженных Сил.

В декабре прошлого года Украина провела общий оборонный форум из США.

Темы: Умеров РустемБалтия
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