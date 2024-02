Умеров предложил провести форум оборонных индустрий со странами Балтии

Министр обороны Рустем Умеров предлагает провести совместный оборонный форум Украины и государств Балтии.

Источник: Умеров в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве 27 января, пишет "Европейская правда"

🇺🇦 🇱🇹 Had the pleasure of meeting with Gabrielius Landsbergis @GLandsbergis, the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, in Kyiv.



I am grateful to the government and people of Lithuania for their unwavering support of Ukraine, particularly for their leadership in the demining… pic.twitter.com/qHk5NNiw93

Реклама: