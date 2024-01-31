Безпілотник атакував нафтозавод у Петербурзі, джерела кажуть − це справа рук ГУР

У російському Санкт-Петербурзі вночі чули вибух, Telegram-канали повідомили про атаку українського безпілотника на завод "Невський мазут", губернатор міста заявив, що "на промисловому майданчику в Невському районі стався інцидент, який потребував уваги силових відомств", а джерело "Української правди" у ГУР повідомило, що це робота української розвідки.

Джерело: російські пропагандистські видання РБК і РИА новости, петербурзьке видання "Фонтанка", губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов і російські Telegram-канали, джерело "Української правди" у ГУР

Деталі: Про "гуркіт" і "вибух" близько 5 ранку повідомили місцеві жителі.

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РосЗМІ пишуть, що вночі у російському Санкт-Петербурзі чули вибух. Нібито безпілотник атакував нафтопереробний завод "Невский мазут". Відео з Telegram місцевого видання "Фонтанка" pic.twitter.com/tvqRMGrKyZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 31, 2024

За даними "Фонтанки", в аеропорту Пулково з 03:53 до 05:11 вводили план "Килим", який означає закрите небо через невідомий об'єкт у повітряному просторі.

За даними видання, причиною цього всього є нібито український дрон.

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РосЗМІ пишуть, що вночі дрон атакував нафтопереробний завод "Невский мазут" у російському Санкт-Петербурзі. Повідомляється, що ППО нібито збила український БпЛА − він упав на територію заводу, пошкодивши цистерни та автомобілі. Відео з Telegram місцевого видання "Фонтанка" pic.twitter.com/qx3ymWJWmy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 31, 2024

Повідомляється, що нібито збитий український безпілотник упав і пошкодив кілька цистерн нафтопереробного заводу на Глухоозерському шосе, а також автомобілі.

Фото з російських telegram-каналів

Видання пише, що близько 4:20 БпЛА намагалися збити на підльоті до Петербурга і задіяли зенітний ракетний комплекс С-400.

Фото з російських telegram-каналів

Нібито дрон підбили над Колпіно, але він полетів далі й о 4:50 упав на території "Невського мазуту".

скриншот з google.maps

Пряма мова губернатора Бєглова: "Вночі жителі кварталів у районі Глухоозерського шосе чули гучний хлопок. На промисловому майданчику в Невському районі стався інцидент, який потребував уваги силових відомств".

Деталі: За словами чиновника, постраждалих нібито немає й істотної шкоди майну нібито не завдано.

Зараз на території заводу тривають слідчі дії.

Оновлено: Як повідомило "Українській правді" джерело в ГУР, за цією спецоперацією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. За словами співрозмовника УП, український безпілотник успішно досяг цілі, росіяни намагалися поцілити по БпЛА з комплексу С-400, але не влучили.

"Планова робота триватиме", – запевняє джерело.

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