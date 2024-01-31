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Безпілотник атакував нафтозавод у Петербурзі, джерела кажуть − це справа рук ГУР

Ірина Балачук, Валентина РоманенкоСереда, 31 січня 2024, 10:43
Безпілотник атакував нафтозавод у Петербурзі, джерела кажуть − це справа рук ГУР
ФОТО З РОСІЙСЬКИХ TELEGRAM-КАНАЛІВ

У російському Санкт-Петербурзі вночі чули вибух, Telegram-канали повідомили про атаку українського безпілотника на завод "Невський мазут", губернатор міста заявив, що "на промисловому майданчику в Невському районі стався інцидент, який потребував уваги силових відомств", а джерело "Української правди" у ГУР повідомило, що це робота української розвідки. 

Джерело: російські пропагандистські видання РБК і РИА новости, петербурзьке видання "Фонтанка", губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов і російські Telegram-канали, джерело "Української правди" у ГУР

Деталі: Про "гуркіт" і "вибух" близько 5 ранку повідомили місцеві жителі.

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За даними "Фонтанки", в аеропорту Пулково з 03:53 до 05:11 вводили план "Килим", який означає закрите небо через невідомий об'єкт у повітряному просторі. 

За даними видання, причиною цього всього є нібито український дрон.

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Повідомляється, що нібито збитий український безпілотник упав і пошкодив кілька цистерн нафтопереробного заводу на Глухоозерському шосе, а також автомобілі. 

 
Фото з російських telegram-каналів 

Видання пише, що близько 4:20 БпЛА намагалися збити на підльоті до Петербурга і задіяли зенітний ракетний комплекс С-400. 

 
Фото з російських telegram-каналів 

Нібито дрон підбили над Колпіно, але він полетів далі й о 4:50 упав на території "Невського мазуту". 

 
скриншот з google.maps

Пряма мова губернатора Бєглова: "Вночі жителі кварталів у районі Глухоозерського шосе чули гучний хлопок. На промисловому майданчику в Невському районі стався інцидент, який потребував уваги силових відомств".

Деталі: За словами чиновника, постраждалих нібито немає й істотної шкоди майну нібито не завдано.

Зараз на території заводу тривають слідчі дії.

Оновлено: Як повідомило "Українській правді" джерело в ГУР, за цією спецоперацією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. За словами співрозмовника УП, український безпілотник успішно досяг цілі, росіяни намагалися поцілити по БпЛА з комплексу С-400, але не влучили.

"Планова робота триватиме", – запевняє джерело.

Передісторія:

Теми: Росіябезпілотникинафта
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