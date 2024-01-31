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Беспилотник атаковал нефтезавод в Петербурге, источники говорят − это дело рук ГУР

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоСреда, 31 января 2024, 10:43
Беспилотник атаковал нефтезавод в Петербурге, источники говорят − это дело рук ГУР
ФОТО ИЗ РОССИЙСКИХ TELEGRAM-КАНАЛОВ

В российском Санкт-Петербурге ночью слышали взрыв, Telegram-каналы сообщили об атаке украинского беспилотника завод "Невский мазут", губернатор города заявил, что "на промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств", а источник "Украинской правды" в ГУР сообщил, что это работа украинской разведки.

Источник: российские пропагандистские издания РБК и РИА новости, петербургское издание "Фонтанка", губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и российские Telegram-каналы, источник "Украинской правды" в ГУР 

Детали: О "грохоте" и "взрыве" около 5 утра сообщили местные жители.

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По данным "Фонтанки", в аэропорту Пулково с 03:53 по 05:11 вводили план "Ковер", который означает закрытое небо из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве.

По данным издания, причина этого всего якобы украинский дрон. 

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Сообщается, что якобы сбитый украинский беспилотник упал и повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода на Глухоозерском шоссе, а также автомобили.

 
ФОТО ИЗ РОССИЙСКИХ TELEGRAM-КАНАЛОВ

Издание пишет, что около 4:20 БпЛА пытались сбить на подлете к Петербургу и задействовали зенитный ракетный комплекс С-400. 

 
ФОТО ИЗ РОССИЙСКИХ TELEGRAM-КАНАЛОВ

Якобы дрон подбили над Колпино, но он полетел дальше и в 4:50 упал на территории "Невского мазута". 

 
скриншот с google.maps

Прямая речь губернатора Беглова: "Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств".

Детали: По словам чиновника, пострадавших якобы нет и существенного вреда имуществу якобы не причинено.

Сейчас на территории завода идут следственные действия.

Обновлено: Как сообщил "Украинской правде" источник в ГУР, за этой спецоперацией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. По словам собеседника УП, украинский беспилотник успешно достиг цели, россияне пытались попасть по БпЛА из комплекса С-400, но не попали.

"Плановая работа будет продолжаться", − уверяет источник.

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Темы: Росcиябеспилотникинефть
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