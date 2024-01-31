Беспилотник атаковал нефтезавод в Петербурге, источники говорят − это дело рук ГУР
В российском Санкт-Петербурге ночью слышали взрыв, Telegram-каналы сообщили об атаке украинского беспилотника завод "Невский мазут", губернатор города заявил, что "на промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств", а источник "Украинской правды" в ГУР сообщил, что это работа украинской разведки.
Источник: российские пропагандистские издания РБК и РИА новости, петербургское издание "Фонтанка", губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и российские Telegram-каналы, источник "Украинской правды" в ГУР
Детали: О "грохоте" и "взрыве" около 5 утра сообщили местные жители.
РосЗМІ пишуть, що вночі у російському Санкт-Петербурзі чули вибух. Нібито безпілотник атакував нафтопереробний завод "Невский мазут". Відео з Telegram місцевого видання "Фонтанка" pic.twitter.com/tvqRMGrKyZ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 31, 2024
По данным "Фонтанки", в аэропорту Пулково с 03:53 по 05:11 вводили план "Ковер", который означает закрытое небо из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве.
По данным издания, причина этого всего якобы украинский дрон.
РосЗМІ пишуть, що вночі дрон атакував нафтопереробний завод "Невский мазут" у російському Санкт-Петербурзі. Повідомляється, що ППО нібито збила український БпЛА − він упав на територію заводу, пошкодивши цистерни та автомобілі. Відео з Telegram місцевого видання "Фонтанка" pic.twitter.com/qx3ymWJWmy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 31, 2024
Сообщается, что якобы сбитый украинский беспилотник упал и повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода на Глухоозерском шоссе, а также автомобили.
Издание пишет, что около 4:20 БпЛА пытались сбить на подлете к Петербургу и задействовали зенитный ракетный комплекс С-400.
Якобы дрон подбили над Колпино, но он полетел дальше и в 4:50 упал на территории "Невского мазута".
Прямая речь губернатора Беглова: "Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств".
Детали: По словам чиновника, пострадавших якобы нет и существенного вреда имуществу якобы не причинено.
Сейчас на территории завода идут следственные действия.
Обновлено: Как сообщил "Украинской правде" источник в ГУР, за этой спецоперацией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. По словам собеседника УП, украинский беспилотник успешно достиг цели, россияне пытались попасть по БпЛА из комплекса С-400, но не попали.
"Плановая работа будет продолжаться", − уверяет источник.
Предыстория:
- 18 января российское оборонное ведомство сообщило об атаке украинских беспилотников, в частности в Ленинградской области, БпЛА якобы были сбиты. В то же время Astra пишет, что беспилотник упал и взорвался на территории АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге. Собеседник "Украинской правды" в спецслужбах сообщил, что атака украинских беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Ленинградской области РФ является спецоперацией Главного управления разведки МОУ.
- 19 января в российском городе Клинцы бушевал масштабный пожар на нефтебазе, губернатор Брянской области РФ заявлял, что возгорание возникло утром якобы после сбития украинского беспилотника.
- 21 января росСМИсообщили о мощном взрыве и пожаре в Пролетарском районе Тулы, где расположен завод "Щегловский вал", на котором производят, в частности, ЗРПК "Панцирь-С".
- В ночь на 25 января возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе, что в Краснодарском крае РФ, местные жители сообщили, что слышали дроны.