Вибух у Шевченківському суді Києва: судитимуть шістьох працівників СІЗО

У справі щодо вибуху в Шевченківському районному суді Києва у липні 2023 року правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти стосовно шести співробітників ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Джерело: Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань

Деталі: Трьом обвинуваченим інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, ще трьом – службове підроблення.

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Розслідуванням встановлено, що через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби 5 липня 2023 року арештант (підозрюваний у справі про вибух гранати біля Верховної Ради 2015 року Ігор Гуменюк –ред.) виніс із "Київського слідчого ізолятора" та проніс саморобні вибухові пристрої до Шевченківського районного суду.

Пізніше в приміщенні суду він привів їх у дію. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Правоохоронці встановили, що співробітники Лук'янівського СІЗО передали арештанта конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей. Працівники конвойної служби теж не провели особистий обшук та не перевірили його речі перед тим, як доставити до суду. Їх навіть не здивував той факт, що при температурі +28, людина, яку вони конвоювали зі слідчого ізолятора до суду, була одягнена у теплий светр, зазначають у ДБР.

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Крім того, троє працівників слідчого ізолятора протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, хоча фактично перевірки не проводили. Таким чином утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами.

У ході розслідування під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений вилучено гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини. Частина з них, згідно висновку експертизи, входила до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували в суді.

Що передувало: В грудні 2023 року за цими подіями суд визнав винними двох військовослужбовців Національної гвардії України у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання.

Суд засудив ексначальника судової варти та його помічника до 6-ти і 2-х місяців арешту з відбуванням на гауптвахті відповідно.

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