Взрыв в Шевченковском суде Киева: будут судить шестерых работников СИЗО
По делу о взрыве в Шевченковском районном суде Киева в июле 2023 года правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников ГУ "Киевский следственный изолятор".
Источник: Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований
Детали: Трем обвиняемым инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, еще трем – служебный подлог.
Расследованием установлено, что из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы 5 июля 2023 года арестант (подозреваемый по делу о взрыве гранаты возле Верховной Рады 2015 года Игорь Гуменюк -ред.) вынес из "Киевского следственного изолятора" и пронес самодельные взрывные устройства в Шевченковский районный суд.
Позже в помещении суда он привел их в действие. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда.
Правоохранители установили, что сотрудники Лукьяновского СИЗО передали арестанта конвойной службе Нацгвардии без всякого обыска вещей. Работники конвойной службы тоже не провели личный обыск и не проверили его вещи перед тем, как доставить в суд. Их даже не удивил тот факт, что при температуре +28, человек, которого они конвоировали из следственного изолятора в суд, был одет в теплый свитер, отмечают в ГБР.
Кроме того, трое работников следственного изолятора в течение длительного времени подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, хотя фактически проверки не проводили. Таким образом удерживаемые в СИЗО имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами.
В ходе расследования во время обысков в камере, где содержался обвиняемый был изъят глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества. Часть из них, согласно заключению экспертизы, входила в состав самодельных взрывных устройств, которые сдетонировали в суде.
Что предшествовало: В декабре 2023 года по этим событиям суд признал виновными двух военнослужащих Национальной гвардии Украины в нарушении уставных правил караульной службы или патрулирования.
Суд приговорил экс-начальника судебной стражи и его помощника к 6-ти и 2-х месяцев ареста с отбыванием на гауптвахте соответственно.
Предыстория:
- 5 июля 2023 года в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое - были ранены.
- Выяснилось, что к взрыву причастен бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.
- Он с 2015 года находился в СИЗО, и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу. Гуменюк погиб во время событий в суде.
- Адвокат Гуменюка заявил, что его подзащитный чувствовал себя морально сломленным и просил отпустить его воевать, но вряд ли мог сам себя взорвать.
- Прокуратура заверила, что прилагала максимум усилий для обеспечения быстрого и всестороннего рассмотрения дела о смерти нацгвардейцев от взрыва гранаты 2015 года, в котором подозревался Игорь Гуменюк.
- Государственное бюро расследований утверждает, что обвиняемый в гибели нацгвардейцев бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк кустарным способом 2 года готовил взрывчатку для побега из-под стражи.
- 15 ноября Шевченковский райсуд Киева закрыл дело в отношении Гуменюка в связи со смертью обвиняемого.