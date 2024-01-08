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Байден не збирається звільняти Остіна через його таємну госпіталізацію

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 18:17
Байден не збирається звільняти Остіна через його таємну госпіталізацію
Джо байден. фото: Getty Images

Президент США Джо Байден не планує звільняти міністра оборони Ллойда Остіна через те, що той кілька днів приховував свою госпіталізацію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill, у понеділок журналістам сказав представник Білого дому.

Деталі: Запевнення адміністрації Байдена щодо Остіна з’явились після того, як експрезидент Дональд Трамп закликав звільнити очільника Пентагону через, як він сказав, "неналежну професійну поведінку й невиконання службових обов'язків".

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Раніше повідомляли, що Байден чотири дні нічого не знав про госпіталізацію Остіна через низку помилок.

Нагадаємо, 5 січня речник Пентагону генерал Патрик Райдер повідомив, що Ллойд Остін 1 січня був госпіталізований до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда через медичні ускладнення.

За даними ЗМІ, Остін провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії.

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Асоціація кореспондентів Пентагону розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що громадськість "має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури".

Сам Остін в опублікованій Пентагоном заяві повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ, й визнав, "що міг би краще виконати роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".

Теми: БайденМіноборонизвільненняздоров'я
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