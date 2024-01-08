Байден не собирается увольнять Остина из-за его тайной госпитализации

Президент США Джо Байден не планирует увольнять министра обороны Ллойда Остина из-за того, что тот несколько дней скрывал свою госпитализацию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill, в понедельник журналистам сказал представитель Белого дома.

Детали: Заверения администрации Байдена по Остину появились после того, как экс-президент Дональд Трамп призвал уволить главу Пентагона из-за, как он сказал, "ненадлежащего профессионального поведения и невыполнения служебных обязанностей".

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Ранее сообщалось, что Байден четыре дня ничего не знал о госпитализации Остина из-за ряда ошибок.

Напомним, 5 января представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.

По данным СМИ, Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии.

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Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его главы постфактум, подчеркнув, что общественность "имеет право знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате какой-либо медицинской процедуры".

Сам Остин в опубликованном Пентагоном заявлении сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы сделать работу лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности".