Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден не собирается увольнять Остина из-за его тайной госпитализации

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 8 января 2024, 18:17
Байден не собирается увольнять Остина из-за его тайной госпитализации
Джо байден. фото: Getty Images

Президент США Джо Байден не планирует увольнять министра обороны Ллойда Остина из-за того, что тот несколько дней скрывал свою госпитализацию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill, в понедельник журналистам сказал представитель Белого дома.

Детали: Заверения администрации Байдена по Остину появились после того, как экс-президент Дональд Трамп призвал уволить главу Пентагона из-за, как он сказал, "ненадлежащего профессионального поведения и невыполнения служебных обязанностей".

Реклама:

Ранее сообщалось, что Байден четыре дня ничего не знал о госпитализации Остина из-за ряда ошибок.

Напомним, 5 января представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.

По данным СМИ, Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии.

ВИДЕО ДНЯ

Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его главы постфактум, подчеркнув, что общественность "имеет право знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате какой-либо медицинской процедуры".

Сам Остин в опубликованном Пентагоном заявлении сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы сделать работу лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности".

Темы: БайденМинобороныувольнениездоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Байден
"Пришло время действовать": Байден призвал принять помощь Украине в более чем $60 млрд
Стало известно, когда Байден выступит в Конгрессе с обращением "О положении дел в стране"
Треть американцев считает, что Байдена избрали нелегитимно
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: