Росія не дає згоди на міжнародне розслідування обставин падіння Іл-76 – ГУР
Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.
Джерело: речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини"
Деталі: Юсов нагадав, що на засіданні Ради безпеки ООН заступниця генсека цієї організації заявила, що Організація Об’єднаних Націй не може встановити, чи були на борту російського військово-транспортного літака Іл-76 українські військовополонені.
Розмарі Дікарло сказала, що ООН не в змозі ані перевірити повідомлення української та російської сторін з приводу вантажу Іл-76, ані встановити обставини падіння літака.
Пряма мова Юсова: "Держава-агресор не надала очевидних доказів, які б підтверджували їхню версію подій. Натомість ми можемо повторити й констатувати, що йдеться про військовий літак, який був задіяний у перевезенні російської зброї і ворожого особового складу неодноразово. І Росія не повідомляла Україні, що цим літаком будуть транспортуватися українські військовополонені.
Що стосується конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна й обґрунтована. Щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчити великі рештки цього літака, "чорні скриньки" і уважно обстежити місце авіатрощі.
Наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії".
Деталі: Юсов зазначив, що 24 січня мав бути один із найбільших і "ювілейний 50-й" обмін полоненими, але він не відбувся.
Він додав, що це не перша спроба РФ використовувати тему військовополонених у провокативних цілях, але Україна продовжить роботу для повернення своїх захисників та захисниць, а також цивільних із російського полону.
Передісторія:
- 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Джерела УП у Генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Міноборони Росії заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну. За твердженням Міноборони РФ, був "пуск двох українських ракет", від удару 74 людини загинули, зокрема 65 українських полонених.
- Російська пропагандистка Маргарита Симоньян навіть оприлюднила нібито списки полонених. ЗМІ ж відомі лише імена 6 загиблих членів екіпажу.
- Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.
- У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака моглли бути і ракети, і люди.
- На відсутність ознак того, що при авіатрощі загинули багато людей, вказав і український омбудсмен Дмитро Лубінець.