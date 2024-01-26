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Росія не дає згоди на міжнародне розслідування обставин падіння Іл-76 – ГУР

Олена РощінаП'ятниця, 26 січня 2024, 12:39
Росія не дає згоди на міжнародне розслідування обставин падіння Іл-76 – ГУР
Уламки літака Іл-76 під Бєлгородом, скриншот із відео СК РФ, опублікованого ТАСС

Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня. 

Джерело: речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Деталі: Юсов нагадав, що на засіданні Ради безпеки ООН заступниця генсека цієї організації заявила, що Організація Об’єднаних Націй не може встановити, чи були на борту російського військово-транспортного літака Іл-76 українські військовополонені. 

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Розмарі Дікарло сказала, що ООН не в змозі ані перевірити повідомлення української та російської сторін з приводу вантажу Іл-76, ані встановити обставини падіння літака.

Пряма мова Юсова: "Держава-агресор не надала очевидних доказів, які б підтверджували їхню версію подій. Натомість ми можемо повторити й констатувати, що йдеться про військовий літак, який був задіяний у перевезенні російської зброї і ворожого особового складу неодноразово. І Росія не повідомляла Україні, що цим літаком будуть транспортуватися українські військовополонені. 

Що стосується конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна й обґрунтована. Щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчити великі рештки цього літака, "чорні скриньки" і уважно обстежити місце авіатрощі. 

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Наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії".

Деталі: Юсов зазначив, що 24 січня мав бути один із найбільших і "ювілейний 50-й" обмін полоненими, але він не відбувся.

Він додав, що це не перша спроба РФ використовувати тему військовополонених у провокативних цілях, але Україна продовжить роботу для повернення своїх захисників та захисниць, а також цивільних із російського полону.

Передісторія:

Теми: Іл-76 у РосіїГУРвійнаРосія
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